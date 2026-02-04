英超｜ 桑馬迪達轉投米蘭告吹 擬接受膝部手術收咧

水晶宮前鋒桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）在轉會窗截止日因體測未能過關，無緣加盟意甲豪門AC米蘭。由於膝部傷患問題浮現，這名28歲射手正考慮接受手術根治，預計將會缺席餘下球季，並在今夏將會離開水晶宮。

體測觸發膝傷問題 轉會告吹

據外國傳媒報道，就着桑馬迪達的交易，AC米蘭與水晶宮原本以2600萬鎊的轉會費達成協議，米蘭亦預先獲取了馬迪達的醫療紀錄，並派出隊醫前往倫敦深入檢查。然而，最終醫療報告顯示其膝部存在風險，令米蘭決定放棄交易。隨後祖雲達斯雖有意介入，但同樣因傷患疑慮而未有正式出價。

忍痛作戰多月 擬決定接受手術

馬迪達自去年11月起便一直帶傷上陣，水晶宮醫療團隊此前採取每場觀察的保守治療。隨着轉會失敗，這名法國前鋒正與專科醫生討論是否動刀。由於他渴望入選法國隊出戰今夏世界盃，手術時機將成關鍵：若現在進行手術，他將面臨數個月的休養期，極大機會缺席今夏世界盃。

馬迪達對轉會失敗感到極度沮喪，早前更在社交平台取消關注水晶宮，並發布不滿表情符號。儘管領隊加拉斯拿仍需備戰本周對白禮頓的大戰，但馬迪達的心態與體能狀況均成疑問。若他未能披甲，水晶宮剛以4800萬鎊從狼隊購入的新援佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen），或會擔正上演地標戰。