英聯盃｜夏維斯補時絕殺車路士 阿仙奴時隔8年再入決賽

阿仙奴於聯賽盃4強次回合，憑藉後備入替的夏維斯（Kai Havertz）在補時階段建功，主場以 1：0 小勝車路士，兩回合計以4：2淘汰對手，自2018年後再次殺入聯賽盃決賽，同時也是自2020年足總盃後再入決賽，領隊阿迪達（Mikel Arteta）執教以來首次突破聯賽盃4強關口。

戰情沉悶 夏維斯97分鐘奠勝

由於首回合領先3：2，阿仙奴今場表現較為謹慎。車路士領隊羅仙尼亞（Liam Rosenior）在下半場先後換入高爾彭馬（Cole Palmer）及艾斯達華奧（Estevao）意圖加強攻勢；「藍戰士」全場錄得14次射門，但始終未能攻破「兵工廠」防線。戰至補時97分鐘，傷癒復出不久的夏維斯接應迪格蘭賴斯（Declan Rice）傳中，扭過車路士門將羅拔山齊士（Robert Sanchez）後射入空門，為球隊鎖定1：0的勝局，兩回合以4：2淘汰車路士，殺入決賽。

車路士4強出局。美聯社

車路士兩回合計以2：4不敵阿仙奴。美聯社

阿仙奴殺入英格蘭聯賽盃決賽。美聯社

20場零失球 今季歐洲主流聯賽首隊

阿仙奴今場再次展現強大的防守實力，不僅成功抵擋車路士的反撲，更成為今季歐洲主流聯賽中，首支錄得20場保持不失球的球隊。這場勝仗終結了阿迪達此前四度止步4強的尷尬紀錄，亦令兵工廠維持爭逐四項冠軍的希望。

阿仙奴決賽的對手將會是曼城與紐卡素的勝方。兩隊將於周三深夜進行次回合生死戰，爭奪另一個溫布萊決賽席位。