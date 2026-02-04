Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特職｜C朗又嬲豬 傳不滿賓施馬轉投死敵 缺陣聯賽惹罷踢風波

足球世界
更新時間：05:51 2026-02-04 HKT
C朗又嬲？沙特聯賽球隊艾納斯（Al Nassr）球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）傳出正考慮離隊。據悉這名將於本周四滿 41 歲的葡萄牙隊長，對球會未能在1月轉會窗積極增兵深感不滿，更在周一對利雅德（Al Riyadh）的聯賽中缺陣，外界普遍相信他正以「罷踢」表達抗議。

質疑資金分配不公 

C朗不滿的主要原因在於沙特公共投資基金（PIF）的資金分配。PIF同時擁有沙特四大球會——希拉爾、艾阿里、伊迪哈德及艾納斯。C 朗認為艾納斯受到的財政支持不及競爭對手，特別是勁敵希拉爾剛在1月轉會期簽入前隊友賓斯馬（Karim Benzema）；相反，艾納斯僅簽入一名伊拉克年輕球員。目前艾納斯在聯賽榜僅以1分之微落後希拉爾，由於C 朗渴望贏得首座沙特超冠軍，因此對球會缺乏野心感到憤怒。

傳C朗不滿死敵簽下賓施馬，但自己效力的艾納斯卻沒有重要交易。法新社
傳C朗罷踢表不滿。法新社
C朗今夏或重返歐洲球壇。法新社
合約設違約金 夏天或重返歐洲

雖然沙特官方強調對各大球會的資助公平透明，但 C 朗的態度已引起當地高層關注。卡塔爾及沙特傳媒指出，C朗目前的合約期至2027年，但合約中包含一條價值約5000萬歐元的解約金條款，這意味著他有權在今年夏天轉投美職聯（MLS）或重返歐洲球壇。

目前沙特官方正積極斡旋，希望C朗能結束罷踢，並在周五對伊迪哈德的大戰中復出。

