英冠｜前曼聯後衛班頓威廉斯與侯城解約 加盟半年僅上陣5分鐘

英冠球隊侯城（Hull City）官方宣布，與25歲後衛班頓威廉斯（Brandon Williams）達成解約協議，雙方即時取消合約。這名曾被寄予厚望的曼聯青訓產品，在加盟侯城短短半年間僅獲得1次上陣機會，職業生涯再度陷入低谷。

自11月起未入大名單

班頓威廉斯於去年8月以自由身加盟侯城，此前他曾因個人問題遠離職業賽場長達20個月。雖然他在季前試訓表現理想並獲得合約，但在侯城的正式比賽中，僅在8月對布力般流浪時後備上陣5分鐘，自去年11月起更未曾進入球隊的大名單。最終雙方決定和平分手，班頓威廉斯將回復自由身。

曼聯青訓出身的班頓威廉斯曾被寄於厚望。法新社

班頓威廉斯加盟侯城半年僅上陣5分鐘。法新社

班頓威廉斯場外官非纏身，曾被判緩刑。法新社

場外官非纏身 曾被判緩刑

班頓威廉斯的職業生涯近年深受場外醜聞困擾。他在2023年8月曾涉及一宗危險駕駛案，以近100英里時速駕駛並發生碰撞。2025年5月，他被法院判處監禁14個月、緩刑2年，同時需停牌3年及履行 180 小時社會服務令。當時法官形容他為向乘客「炫耀」而瘋狂駕駛，慶幸事件中無人受重傷或死亡。

出身自曼聯青訓的班頓威廉斯，在蘇斯克查執教時期曾是紅魔一線隊常客，累積上陣51次。他早前受訪時坦言熱愛足球，非常渴望重新感受更衣室氛圍及贏波的感覺，並透露有來自美職聯及歐洲的球隊與他接洽。他曾表示：「我才24、25歲，希望去一個能讓我百分之百專注的地方踢球，或許會嘗試到歐洲其他聯賽體驗不同的足球文化。」