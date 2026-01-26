英超│曼聯名宿踩阿迪達多一腳 一口氣換4人唔變陣無作用 里奧費迪南：佢太保守﹗

阿仙奴今季英超主場不敗身被曼聯打破，主教練阿迪達於58分鐘見勢色不對，一口氣換入4名球員，包括3名攻擊手，可是沒有起色。兩位曼聯名宿里奧費迪南和加利尼維利賽後踩多腳，直言阿迪達換人唔變陣唔改踢法沒有作用，更指他本身太保守，槍手奪冠障礙就是他。

一口氣換4人但無變陣

今場換邊後5分鐘阿仙奴失第2球，比數落後1:2，更被客軍曼聯打出氣勢。該隊主教練阿迪達於58分鐘立即果斷換人，派上3位攻擊手米基爾馬連奴、伊比爾治伊斯和約基利斯，還有右閘賓韋特。然而4個調動只是位換位，槍手繼續踢433，進攻套路沒有改變，依靠外圍傳控和球員單對單能力制造空位，但成效不大。阿帥於75分鐘用上最後一個換人名額，由馬度基入替李安度杜沙特，前者出場踢右翼，將布卡約沙卡移往左路頂杜沙特的位置，同樣是位換位，此舉更令沙卡失去威力，球隊整體進攻並不流暢。

加利仔：看似孤注一擲但有保留

加利尼維利賽後毫不留情指阿迪達衰保守：「阿迪達幾乎拿出所有底牌。他看似孤注一擲，但實則仍有保留。如果他可以一次過換上馬度基、伊斯、約基利斯和加比爾馬天尼利，換走沙卡，並讓球隊的進攻更具靈性及即興發揮空間就好，可是他的選擇比較保守，想放手一搏但沒有豁出去。他的換人調整並未給阿仙奴帶來太多幫助，球隊僅在死球和角球有威脅，陣地戰根本未能撕開曼聯防線。」

里奧指阿迪達生性保守

而另一位紅魔名宿里奧費迪南更一針見血，指阿迪達生性保守，戰術部署只是試探幾招，所有進攻都是點到即止，只在外圍零星試探、小範圍傳遞，不敢大力進攻。他續指：「阿仙奴球員在場上毫無進攻自由度，踢得太過機械。阿仙奴想要奪冠，最大障礙就是他們自己，球隊現在踢得太崩緊了。」

相閞報導：英超｜阿仙奴不敵曼聯完場傳噓聲 阿迪達：希望不用提醒球迷正排榜首

相閞報導：英超｜曼聯3：2阿仙奴升第四 槍手榜首優勢收窄至4分

相閞報導：英超│曼聯連贏曼城、阿仙奴首次升上第4位 卡域克：我地要明確衝擊歐聯席位﹗

相閞報導：英超│卡域克教曼聯未輸過 贏過3位頂級教頭2勝阿迪達 雲加都讚「勁」

相關報導：英超│B費連續2季聯賽獻雙位數助攻 312場曼聯比賽參與200個入球