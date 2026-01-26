Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯名宿踩阿迪達多一腳 一口氣換4人唔變陣無作用 里奧費迪南：佢太保守﹗

足球世界
更新時間：12:25 2026-01-26 HKT
發佈時間：12:25 2026-01-26 HKT

阿仙奴今季英超主場不敗身被曼聯打破，主教練阿迪達於58分鐘見勢色不對，一口氣換入4名球員，包括3名攻擊手，可是沒有起色。兩位曼聯名宿里奧費迪南和加利尼維利賽後踩多腳，直言阿迪達換人唔變陣唔改踢法沒有作用，更指他本身太保守，槍手奪冠障礙就是他。

一口氣換4人但無變陣

今場換邊後5分鐘阿仙奴失第2球，比數落後1:2，更被客軍曼聯打出氣勢。該隊主教練阿迪達於58分鐘立即果斷換人，派上3位攻擊手米基爾馬連奴、伊比爾治伊斯和約基利斯，還有右閘賓韋特。然而4個調動只是位換位，槍手繼續踢433，進攻套路沒有改變，依靠外圍傳控和球員單對單能力制造空位，但成效不大。阿帥於75分鐘用上最後一個換人名額，由馬度基入替李安度杜沙特，前者出場踢右翼，將布卡約沙卡移往左路頂杜沙特的位置，同樣是位換位，此舉更令沙卡失去威力，球隊整體進攻並不流暢。

加利仔：看似孤注一擲但有保留

加利尼維利賽後毫不留情指阿迪達衰保守：「阿迪達幾乎拿出所有底牌。他看似孤注一擲，但實則仍有保留。如果他可以一次過換上馬度基、伊斯、約基利斯和加比爾馬天尼利，換走沙卡，並讓球隊的進攻更具靈性及即興發揮空間就好，可是他的選擇比較保守，想放手一搏但沒有豁出去。他的換人調整並未給阿仙奴帶來太多幫助，球隊僅在死球和角球有威脅，陣地戰根本未能撕開曼聯防線。」

里奧指阿迪達生性保守

而另一位紅魔名宿里奧費迪南更一針見血，指阿迪達生性保守，戰術部署只是試探幾招，所有進攻都是點到即止，只在外圍零星試探、小範圍傳遞，不敢大力進攻。他續指：「阿仙奴球員在場上毫無進攻自由度，踢得太過機械。阿仙奴想要奪冠，最大障礙就是他們自己，球隊現在踢得太崩緊了。」

 相閞報導：英超｜阿仙奴不敵曼聯完場傳噓聲 阿迪達：希望不用提醒球迷正排榜首 

相閞報導：英超｜曼聯3：2阿仙奴升第四 槍手榜首優勢收窄至4分

相閞報導：英超│曼聯連贏曼城、阿仙奴首次升上第4位 卡域克：我地要明確衝擊歐聯席位﹗

相閞報導：英超│卡域克教曼聯未輸過 贏過3位頂級教頭2勝阿迪達 雲加都讚「勁」

相關報導：英超│B費連續2季聯賽獻雙位數助攻 312場曼聯比賽參與200個入球

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
3小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
15小時前
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
即時國際
22小時前
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
即時中國
6小時前
卡尼早前訪華，會晤習近平。卡尼表明，無意尋求與中國達成自由貿易協定。美聯社
回應特朗普加徵關稅威脅 卡尼：無意與中國達成自由貿易協定
即時國際
5小時前
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
股市
7小時前
巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討
社會
3小時前