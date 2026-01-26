英超｜曼聯3：2阿仙奴升第四 槍手榜首優勢收窄至4分

英超周日大戰，曼聯作客阿仙奴。是役是曼聯第2戰由卡域克領先，下半場戰情激烈，最終曼聯以3：2擊敗阿仙奴，聯賽兩連勝兼升上第4位，至於阿仙奴的榜首優勢收窄至4分。

利辛度馬天尼斯擺烏龍

阿仙奴於18分鐘有首次具威脅攻勢，一次右路罰球，蘇比文迪力壓卡斯米路近門迎頂，但曼聯門將辛尼拉文斯反應快雙手托出底線。29分鐘，阿仙奴打開紀錄，一次轉方向由左至右落在沙卡腳下，他傳中予馬田奧迪加特起腳，皮球省中利辛度馬天尼斯入網，阿仙奴憑這球烏龍球領先1：0。曼聯於37分鐘扳平，阿仙奴的蘇比文迪後場回傳失誤，麥比奧莫截得皮球單刀面對大衛拉耶射入。兩軍半場各一言和。

多古、根夏轟靚波

曼聯於50分鐘反超前，柏德列多古與B費在中路幾下互傳配合後，多古轟出金球，皮球擦眉底入網。落後的阿仙奴攻勢未算凌厲，到83分鐘才有一腳極具威脅的射門，沙卡於右路推大位快射近柱，拉文斯落地快撲出。84分鐘，阿仙奴憑一次角球扳平，門前一輪混戰後，馬連奴攻門，些斯高雖然將皮球解圍，但皮球已過白界線，阿仙奴追成2：2。但曼聯於3分鐘後攻入奠勝球，B費與明奈短傳，後者再傳予馬菲斯根夏，他轉身在禁區外燙射破網，助曼聯於87分鐘再度領先3：2。

卡域克領軍兩戰兩勝

最終曼聯以3：2擊敗阿仙奴，卡域克領軍兩戰兩勝，賽後以10勝8和5負得38分升上第4位。阿仙奴則以15勝5和3負得50分續排榜首，但爭冠對手曼城和阿士東維拉今輪均全取3分，「槍手」於榜首的領先優勢收窄至4分。