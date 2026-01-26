英超│卡域克教曼聯未輸過 贏過3位頂級教頭2勝阿迪達 雲加都讚「勁」

卡域克(Michael Carrick)上任成曼聯看守主教練後，連續贏出兩場「Big6」大戰，加上2021年尾短暫執教紅魔3場，取得2勝1和的佳績，至今5次帶曼聯出戰錄4勝1和的不敗強勢。更重要與他交手全是世界級名帥，贏過艾馬利、哥迪奧拿和阿迪達，當中2次對後者全勝，就連阿仙奴功勳教頭雲加都大讚卡域克，指他為曼聯找到很好的平衡點。

卡域克教曼聯4勝1和

2021年11月曼聯辭退蘇斯克查後，卡域克以看守主帥身份帶隊踢過3場，首場即在英超主場3:2挫由阿迪達執教阿仙奴；第2場同樣是聯賽，作客1:1和車路士，後者由現時執教英格蘭代表隊的杜曹帶領；第3仗就是歐聯作客由艾馬利率領的維拉利爾，順利贏2:0。逾5年後再做曼聯看守教頭，卡域克上輪英超先主場2:0贏哥迪奧拿的曼城，今仗造訪酋長球場鬥阿仙奴勝3:2。

球員時代起已專剋阿迪達

這名44歲少帥前後帶領曼聯5次出戰，取勝4勝1和不敗走勢，贏過哥迪奧拿和艾馬利，並2次擊敗阿迪達。有趣的是，卡域克剋死阿迪達，連同球員時代兩人共12次交手，取得9勝2和1負的壓倒性優勢，而教練生涯第1次相遇時的戰況竟與今場相同，同樣是阿仙奴先開紀錄，曼聯反超前2:1下被逼和，最終再有士哥贏3:2，該仗C朗拿度梅開二度。

卡域克無論球員和教練年代，都剋死阿迪達。法新社

雲加大讚：曼聯有高技術水平

前阿仙奴領隊雲加亦大讚卡域克令曼聯取得平衡：「曼聯有耐性，以及技術上的凝聚力。我認為卡域克找到一個很好的平衡點，既保證了防守的穩固，又維持了高水平的技術表現。紅魔今場給阿仙奴制造了不少麻煩，這也是我第一次感覺到槍手的中堅組合不像以往那樣穩定和統治力。」

