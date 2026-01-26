英超│卡域克教曼聯未輸過 贏過3位頂級教頭2勝阿迪達 雲加都讚「勁」
更新時間：10:04 2026-01-26 HKT
發佈時間：10:04 2026-01-26 HKT
發佈時間：10:04 2026-01-26 HKT
卡域克(Michael Carrick)上任成曼聯看守主教練後，連續贏出兩場「Big6」大戰，加上2021年尾短暫執教紅魔3場，取得2勝1和的佳績，至今5次帶曼聯出戰錄4勝1和的不敗強勢。更重要與他交手全是世界級名帥，贏過艾馬利、哥迪奧拿和阿迪達，當中2次對後者全勝，就連阿仙奴功勳教頭雲加都大讚卡域克，指他為曼聯找到很好的平衡點。
卡域克教曼聯4勝1和
2021年11月曼聯辭退蘇斯克查後，卡域克以看守主帥身份帶隊踢過3場，首場即在英超主場3:2挫由阿迪達執教阿仙奴；第2場同樣是聯賽，作客1:1和車路士，後者由現時執教英格蘭代表隊的杜曹帶領；第3仗就是歐聯作客由艾馬利率領的維拉利爾，順利贏2:0。逾5年後再做曼聯看守教頭，卡域克上輪英超先主場2:0贏哥迪奧拿的曼城，今仗造訪酋長球場鬥阿仙奴勝3:2。
球員時代起已專剋阿迪達
這名44歲少帥前後帶領曼聯5次出戰，取勝4勝1和不敗走勢，贏過哥迪奧拿和艾馬利，並2次擊敗阿迪達。有趣的是，卡域克剋死阿迪達，連同球員時代兩人共12次交手，取得9勝2和1負的壓倒性優勢，而教練生涯第1次相遇時的戰況竟與今場相同，同樣是阿仙奴先開紀錄，曼聯反超前2:1下被逼和，最終再有士哥贏3:2，該仗C朗拿度梅開二度。
雲加大讚：曼聯有高技術水平
前阿仙奴領隊雲加亦大讚卡域克令曼聯取得平衡：「曼聯有耐性，以及技術上的凝聚力。我認為卡域克找到一個很好的平衡點，既保證了防守的穩固，又維持了高水平的技術表現。紅魔今場給阿仙奴制造了不少麻煩，這也是我第一次感覺到槍手的中堅組合不像以往那樣穩定和統治力。」
相閞報導：英超｜阿仙奴不敵曼聯完場傳噓聲 阿迪達：希望不用提醒球迷正排榜首
相閞報導：英超｜曼聯3：2阿仙奴升第四 槍手榜首優勢收窄至4分
相閞報導：英超│曼聯連贏曼城、阿仙奴首次升上第4位 卡域克：我地要明確衝擊歐聯席位﹗
最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
2026-01-25 09:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
2026-01-25 10:00 HKT