英超｜阿仙奴不敵曼聯完場傳噓聲 阿迪達：希望不用提醒球迷正排榜首

阿仙奴今晨於英超不敵曼聯，完聲時「槍手」主場傳來噓聲。領隊阿迪達賽後表示輸波更需要團結，「希望不用提醒球迷我們排在哪裏」。

「輸波更需要球迷支持」

阿仙奴主場以2：3不敵曼聯，全失3分後於榜首的領先優勢收窄至4分，球證嗚笛完場時，現場傳來噓聲。阿迪達表示：「希望不用提醒球迷，我們目前在哪裏，因為他們很清楚。贏波的時候很容易，但未能贏出時我們更需要他們。當球隊輸波，我們需要顯示出團結和能量，令我們達到目標。落敗是我們的一部份，亦是每隊必經的。」

卡域克與贏波功臣根夏慶祝。路透社

阿仙奴以2：3不敵曼聯。路透社

阿迪達認為輸波更需要團結。路透社

不認為壓力影響表現

阿迪達恭喜曼聯贏出比賽，但認為球隊今場的輸法奇怪：「上半場前半小時主導球賽兼有入球，然後就因失誤送一球給對方，對於我們來說不常見。之後氣勢有些微變化，不論是用球和戰局的控制，水準均有所下滑。」阿迪達又被問到關於壓力和緊張的問題，他表示：「我不會用這個字形容。我們（上周中歐聯）鬥國際米蘭時表現出色，但有時會有失準；今場我們在基本的環節上，要做得更好才是。」