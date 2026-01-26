英超│曼聯連贏曼城、阿仙奴首次升上第4位 卡域克：我地要明確衝擊歐聯席位﹗

周日英超尾場，曼聯作客3:2擊敗阿仙奴，連同上輪擊敗同市宿敵曼城，接連贏出「Big6」大戰。該隊贏波後升上英超積分榜第4位，是今季首次攀升到這位置，看守主教練卡域克矢言由上周起他們已視歐聯席位為明確重點，目前已經有進展，球季餘下目標就是重返歐聯。

曼聯首次升上第4位

繼上輪主場2:0擊敗曼城後，曼聯今仗亦踢出精彩一仗，在先失守下憑麥比奧莫、多古和馬菲奧斯根夏各入一球，3:2挫榜首阿仙奴，連續贏出2場「Big6」大戰。他們更因為本輪前排第4位的利物浦不敵般尼茅夫，全取3分後壓過前者升上第4，是今季聯賽最高排名，23輪累積38分，比身後的車路士和紅軍，分別多1分及2分。

卡域克：上周開始就衝擊歐聯﹗

紅魔看守主教練卡域克矢言球隊正明確衝擊歐聯：「從上周開始，這就是明確的重點。一切機會都擺在我們面前，現在這是一個好的開端。我們需要持續建設，上周是起步，本周有所進展，未來幾周都要這樣做。」同時這名一代曼聯中場指兩場勝仗帶來很多情感、能量和信心，但要謙遜地理解為何感取得這樣的成果，之後繼續前進。

卡域克表示餘下賽季會全力衝擊歐聯席位。法新社

卡域克表示球隊在衝擊歐聯席位的旅途，有好開始。法新社

