英超│B費連續2季聯賽獻雙位數助攻 312場曼聯比賽參與200個入球

曼聯周日英超尾場作客3:2擊敗阿仙奴，翼鋒多古(Patrick Dorgu)射入的世界波，來自中場兼隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes，簡稱B費)的助攻。連同這個助攻，B費今季英超的助攻數字來到雙位數，剛好10次，並成為朗尼後首位連續兩季英超都取得至少10次助攻的曼聯球員。同時他用了312場就在英超參與200個入球，是僅次前曼城中場奇雲迪布尼成五大聯賽第2快參與200球的中場戰將。

朗尼後首位連續兩季獻雙位數助攻

B費今場踢足90分鐘，錄得兩次關鍵傳球，其中一次造就翼鋒多古射入世界波，連續3輪聯賽都有助攻，今季英超第10個助攻。此子上季英超就有11次助攻，連續2季都收錄雙位數助攻，是繼2012至14球季的朗尼後，曼聯第一位接連兩屆聯賽都有雙位數助攻的球員。

312場比賽參與200球

同時這名31歲葡萄牙中場自加盟曼聯以來，各項比賽共有103個入球和97次助攻，合共參與200球。他用312場就取得200球里程碑，是僅次前曼城中場奇雲迪布尼成五大聯賽第2快參與200球的中場戰將，後者比他快10場，第3位是一代車路士中場林柏特，用了376場參與200球；第4位是401場的昔日曼城中場核心大衛施華。

而B費就是英超歷來第10快參與200球的球員，首位是219場的阿仙奴傳奇前鋒亨利；第2位是225場的利物浦翼鋒穆罕默德；第3位是241場的一代曼城射手阿古路。

相閞報導：英超｜阿仙奴不敵曼聯完場傳噓聲 阿迪達：希望不用提醒球迷正排榜首

相閞報導：英超｜曼聯3：2阿仙奴升第四 槍手榜首優勢收窄至4分

相閞報導：英超│曼聯連贏曼城、阿仙奴首次升上第4位 卡域克：我地要明確衝擊歐聯席位﹗

相閞報導：英超│卡域克教曼聯未輸過 贏過3位頂級教頭2勝阿迪達 雲加都讚「勁」