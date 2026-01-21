Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

體壇早報｜中國歷史性闖U23亞洲盃決賽 曼城爆冷不敵波杜基林特

足球世界
更新時間：07:50 2026-01-21 HKT
發佈時間：07:50 2026-01-21 HKT

U23亞洲國家盃，今屆賽事屢創佳績的中國在下半場連入3球下，以3：0大勝越南，歷史性殺入決賽，將會在周六與日本爭奪冠軍。歐聯方面，於曼徹斯特打吡落敗的曼城繼續頹勢，作客1：3不敵挪威球隊波杜基林特，各項賽事連敗2場。至於阿仙奴就以3：１擊敗國際米蘭，首階段7戰全勝。皇家馬德里及熱刺則分別擊敗摩納哥和多蒙特，繼續向直接晉身16強目標進發。

U23亞洲盃｜國足小將創歷史！4強3：0挫越南  周六與日本爭標

歐聯｜曼城1：3爆冷不敵波杜基林特 各項賽事2連敗 洛迪被逐

歐聯｜阿仙奴作客3：1挫國際米蘭 7戰全勝續排榜首

歐聯｜皇馬主場6：1摩納哥 麥巴比、雲尼斯奧斯齊建功

歐聯｜熱刺2球小勝10人多蒙特 湯馬士法蘭克暫保帥位

