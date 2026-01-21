體壇早報｜中國歷史性闖U23亞洲盃決賽 曼城爆冷不敵波杜基林特

U23亞洲國家盃，今屆賽事屢創佳績的中國在下半場連入3球下，以3：0大勝越南，歷史性殺入決賽，將會在周六與日本爭奪冠軍。歐聯方面，於曼徹斯特打吡落敗的曼城繼續頹勢，作客1：3不敵挪威球隊波杜基林特，各項賽事連敗2場。至於阿仙奴就以3：１擊敗國際米蘭，首階段7戰全勝。皇家馬德里及熱刺則分別擊敗摩納哥和多蒙特，繼續向直接晉身16強目標進發。

