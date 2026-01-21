歐聯｜皇馬主場6：1摩納哥 麥巴比、雲尼斯奧斯齊建功

歐聯聯賽階段，皇家馬德里主場迎戰法甲摩納哥，憑著基利安麥巴比（Kylian Mbappé）梅開二度、加上雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior）、祖迪比靈咸（Jude Bellingham）、馬斯坦度奴（Franco Mastantuono）各建一功，主場6：1大炒對手，皇家馬德里新帥阿比路亞上任後贏出漂亮一仗。

皇馬在早前辭退沙比阿朗素（Xabi Alonso），阿比路亞在爭議聲中上任。他首2場戰績為1勝1負，首場在國王盃敗給西乙球會出局，之後在西甲以2：0擊敗利雲特。今場是阿比路亞首次帶領球隊出戰歐聯，他擺出全攻型陣式，一眾攻擊好手如麥巴比、雲尼斯奧斯和艾達古拿（Arda Guler）等均正選披甲。

麥巴比梅開二度

開賽僅5分鐘，皇馬便憑住麥巴比在禁區邊接應費達歷高華維迪的橫傳，第一時間撞射先開紀錄。這名法國國腳在27分鐘接應雲尼斯奧斯的傳中再入一球，個人梅開二度。摩納哥上半場最近磅的攻勢，來自佐敦迪斯的遠射直飛死角，皇馬門將泰拔高圖爾斯飛盡仍摸不到皮球，但皮球最終中楣彈出。皇馬以2：0領先返回更衣室。

麥巴比梅開二度。路透社

比寧咸為皇馬埋齋。路透社

阿比路亞首次領軍出戰歐聯，踢出漂亮一仗。路透社

雲尼斯奧斯1入球2助攻

換邊後皇馬繼續搶攻，今場不停為隊友鋪橋搭路的雲尼斯奧斯，於52分鐘再次送出妙傳，接應的馬斯坦度奴於右路燙入遠柱，取得個人在歐聯的首個入球。雲尼斯奧斯其後繼續搶鏡，先在57分鐘左路傳中逼得敵衛泰路基拿（Thilo Kehrer）擺烏龍，及後他與比寧咸分別於63及80分鐘各建一功；雲尼斯奧斯今場個人貢獻1入球2助攻。皇馬最終以6：１狂數有佐敦迪斯（Jordan Teze）於72分鐘破蛋的摩納哥，主場全取３分。

賽後皇馬以5勝2負得15分升上積分榜第2名，最後一場他們將會作客由前主帥摩連奴帶領的賓菲加，仍大有機會直接晉身16強。摩納哥則以2勝3和2負得9分暫列第20位，最終一輪將主場迎戰祖雲達斯。