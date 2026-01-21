Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜皇馬主場6：1摩納哥 麥巴比、雲尼斯奧斯齊建功

足球世界
更新時間：07:40 2026-01-21 HKT
發佈時間：07:40 2026-01-21 HKT

歐聯聯賽階段，皇家馬德里主場迎戰法甲摩納哥，憑著基利安麥巴比（Kylian Mbappé）梅開二度、加上雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior）、祖迪比靈咸（Jude Bellingham）、馬斯坦度奴（Franco Mastantuono）各建一功，主場6：1大炒對手，皇家馬德里新帥阿比路亞上任後贏出漂亮一仗。

皇馬在早前辭退沙比阿朗素（Xabi Alonso），阿比路亞在爭議聲中上任。他首2場戰績為1勝1負，首場在國王盃敗給西乙球會出局，之後在西甲以2：0擊敗利雲特。今場是阿比路亞首次帶領球隊出戰歐聯，他擺出全攻型陣式，一眾攻擊好手如麥巴比、雲尼斯奧斯和艾達古拿（Arda Guler）等均正選披甲。

麥巴比梅開二度

開賽僅5分鐘，皇馬便憑住麥巴比在禁區邊接應費達歷高華維迪的橫傳，第一時間撞射先開紀錄。這名法國國腳在27分鐘接應雲尼斯奧斯的傳中再入一球，個人梅開二度。摩納哥上半場最近磅的攻勢，來自佐敦迪斯的遠射直飛死角，皇馬門將泰拔高圖爾斯飛盡仍摸不到皮球，但皮球最終中楣彈出。皇馬以2：0領先返回更衣室。

麥巴比梅開二度。路透社
麥巴比梅開二度。路透社
比寧咸為皇馬埋齋。路透社
比寧咸為皇馬埋齋。路透社
阿比路亞首次領軍出戰歐聯，踢出漂亮一仗。路透社
阿比路亞首次領軍出戰歐聯，踢出漂亮一仗。路透社

雲尼斯奧斯1入球2助攻

換邊後皇馬繼續搶攻，今場不停為隊友鋪橋搭路的雲尼斯奧斯，於52分鐘再次送出妙傳，接應的馬斯坦度奴於右路燙入遠柱，取得個人在歐聯的首個入球。雲尼斯奧斯其後繼續搶鏡，先在57分鐘左路傳中逼得敵衛泰路基拿（Thilo Kehrer）擺烏龍，及後他與比寧咸分別於63及80分鐘各建一功；雲尼斯奧斯今場個人貢獻1入球2助攻。皇馬最終以6：１狂數有佐敦迪斯（Jordan Teze）於72分鐘破蛋的摩納哥，主場全取３分。

賽後皇馬以5勝2負得15分升上積分榜第2名，最後一場他們將會作客由前主帥摩連奴帶領的賓菲加，仍大有機會直接晉身16強。摩納哥則以2勝3和2負得9分暫列第20位，最終一輪將主場迎戰祖雲達斯。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
17小時前
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
10小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
15小時前
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
13小時前
孭B跑渣馬男子來自廣西比賽後已離港 警接報疑涉虐兒 正聯絡來港助查
突發
12小時前
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
影視圈
16小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
20小時前