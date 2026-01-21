Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜熱刺2球小勝10人多蒙特 湯馬士法蘭克暫保帥位

足球世界
更新時間：07:13 2026-01-21 HKT
發佈時間：07:13 2026-01-21 HKT

歐聯聯賽階段，近期勢頹的熱刺於歐聯主場迎戰德甲勁旅多蒙特踢出士氣，最終憑基斯甸羅美路（Cristian Romero）及蘇蘭基（Dominic Solanke）各建一功，最終以2：0擊敗多蒙特，暫時升上聯賽榜第4名。

賽前熱刺已５場不勝，主帥湯馬士法蘭克（Thomas Frank）備受壓力。今場贏波，相信他可暫時保帥位，繼續帶領熱刺挑戰以前8名完成首階段賽事。

史雲臣領紅 多蒙特24分鐘踢少個

熱刺今場一改以往主場慢熱作風，甫開賽已大舉進襲多蒙特。開賽僅14分鐘，熱刺角球攻勢，小將威爾遜奧度拔（Wilson Odobert）於右路傳中，基斯甸羅美路門前撞射入網，替主隊早早打開紀錄。落後的多蒙特於上半場中段迎來更壞消息，後防丹尼爾史雲臣（Daniel Svensson）於一次搶截中踩中奧度拔，球證經VAR翻看後，於24分鐘以紅牌將史雲臣逐離場。多踢一人的熱刺得勢不饒人，37分鐘，今季鮮有正選機會的蘇蘭基接應今場光芒四射的奧度拔傳中，門前輕鬆將皮球送入網，主隊領先２:０完半場。

熱刺2：0擊敗多蒙特。路透社
湯馬士法蘭克暫時保住帥位。法新社
鮮有正選機會的蘇蘭基全場有士哥。路透社
多蒙特24分鐘已踢少個。路透社

換邊後熱刺以控制戰局為主，攻勢稍為放緩，僅有沙維西蒙斯（Xavi Simons）的射門和高路梅安尼（Randal Kolo Muani）的半單刀較有威脅，但都過不了多蒙特門將基哥高保（Gregor Kobel）一關。最終熱刺主場2：0小勝多蒙特，為主帥湯馬士法蘭克取得相當重要的勝仗。

熱刺暫列第4位

熱刺賽後以4勝2和1負14分暫列第4名，下場作客法蘭克福，將繼續挑戰前8名衝線，以獲得直接晉身16強的資格。落敗的多蒙特則以3勝2和2負得11分暫列第12位，最後一輪將於主場迎戰國際米蘭。

