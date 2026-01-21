Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

U23亞洲盃｜國足小將創歷史！4強3：0挫越南 周六與日本爭標

足球世界
更新時間：01:28 2026-01-21 HKT
發佈時間：01:28 2026-01-21 HKT

U23亞洲盃4強賽事，歷史性打入4強的中國以3：0擊敗越南，殺入決賽再創歷史。中國將於周六與日本爭標。

國足此前曾5次打入U23亞洲盃決賽周，但未嘗在小組賽出線；今屆在外圍賽以最佳第2名晉級，分組抽籤時僅列為最低的Pot 4檔次。在外間一致看淡下國足小將殺入決賽，可謂創造奇蹟。

上半場互交白卷

中國於8強勇挫勁旅烏茲別克，上場贏波功臣、門將李昊今場續任正選，但中前場卻有大幅度調整，其中陣容當中較有名氣的王鈺棟及拜合拉木就先任後備。

越南一向為亞洲區青年賽的勁旅，兩隊曾在於2個月前於熊貓盃交手，當時中國隊以0：1見負。中國上半場為佔優一方，控球率近六成，大部份時間都將對手壓在半場，惟未能造出太有威脅埋門；越南則以反擊為主，其中屈文康的罰球直射、阮崇邦的折射球都被李昊救出，雙方半場互交白卷。

國足小將4強擊敗越南，周六將與日本爭奪U23亞洲盃。影片截圖
國足小將4強擊敗越南，周六將與日本爭奪U23亞洲盃。影片截圖

下半場5分鐘連入兩球

換邊後2分鐘，中國於前場左路博得角球，由飽盛鑫送出妙傳，中堅彭嘯近門接應頂入，先開紀錄。國足得勢不饒人，繼續向越南大舉進攻，52分鐘，前鋒向余望於禁區接應傳送，先擺過對手，再用左腳勁射破網，中國領先2：0。73分鐘，後備入替的王鈺棟右路開出野球，彭嘯心口撞高，笠死對方門將。不過球證經VAR翻查後指中國球員越位在先，入球無效。而越南的范理德因為在中國慶祝入球時打對手，被球證紅牌趕離場。補時階段，王鈺棟為中國隊錦上添花。

最終中國以3：0輕取越南，歷史性打入決賽，對手將為亞洲勁旅日本；決賽將於周六（24日）晚上11：00舉行。

