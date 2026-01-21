歐聯｜阿仙奴3：1國際米蘭 7戰全勝續排榜首

周三凌晨歐聯上演大戰，榜首的阿仙奴作客上屆亞軍國際米蘭，最終憑加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）梅開二度、約基利斯（Viktor Gyökeres）錦上添花下，以3：1擊敗對手，繼續保持全勝紀錄。

阿仙奴在今屆歐聯表現出色，賽前已6場全勝。今場領隊阿迪達收起隊長馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）、中場主力迪格蘭賴斯（Declan Rice）、後防猛將加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）；伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）、基斯甸摩斯基拿（Cristhian Mosquera）和近年備受傷患困擾的加比爾捷西斯則擔任正選。

加比爾捷西斯梅開二度。路透社

加比爾捷西斯梅開二度

開賽僅10分鐘，阿仙奴先開紀錄。守將祖利安添巴先在禁區內起腳，省中對手後加比爾捷西斯再飛身向前補射入網，兵工廠領先1：0。國際米蘭隨後傾力反撲，8分鐘後，先有馬古斯杜林（Marcus Thuram）及尼高路巴列拿（Nicolò Barella）的起腳被阿仙奴守衛擋出，後上的彼達蘇錫（Petar Sučić）在峨嵋月內起腳，射破大衛拉耶（David Raya）十指關，扳成平手。

國際米蘭在追平後，比賽一度陷入膠著。戰至31分鐘，阿仙奴憑其擅長的角球攻勢，由李安度杜沙特（Leandro Trossard）送出二傳，門前的加比爾捷西斯加一頭頂入，個人梅開二度，並再度為阿仙奴取得領先完半場。

加比爾捷西斯梅開二度。路透社

約基利斯為阿仙奴射入奠勝球。路透社

阿仙奴7戰全勝續排榜首。路透社

勢以首名晉16強

換邊後，主隊換入大衛法迪斯（Davide Frattesi）及年輕意大利鋒將比奧艾斯保薜圖（Pio Esposito）加強進攻。不過阿仙奴的防線依舊穩健，再沒有給予主隊任何機會。戰至比賽最後階段，後備入替的約基利斯於85分鐘再入一球，替客隊鎖定勝局。阿仙奴終以3：1擊敗國際米蘭，繼續保持歐聯全勝佳績。

全取3分的阿仙奴後在榜首成功帶開，極大機會以首名晉身16強。「槍手」暫時領先同日贏波、次席的皇家馬德里和第3位的拜仁慕尼黑6分；目前拜仁踢少場，這支德甲班霸將於今晚深夜將主場迎戰聖基萊斯聯。至於國際米蘭暫時跌至積分榜第8名，要保持直接晉身16強資格，最後一輪對多蒙特不容有失。