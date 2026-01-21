Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜曼城1：3爆冷不敵波杜基林特 各項賽事2連敗 洛迪被逐

足球世界
更新時間：04:57 2026-01-21 HKT
發佈時間：04:57 2026-01-21 HKT

歐聯賽事重燃戰火，剛在曼徹斯特打吡落敗的曼城作客挪威球隊波杜基林特，爆冷以1：3不敵對手，各項賽事錄得2連敗。

今場曼城在正選陣容上作出4個調動，其中進攻好手卓基（Rayan Cherki）、雷恩達斯（Tijjani Reijnders）擔正；後防則繼續「大穿窿」，領隊哥迪奧拿以艾特路尼（Rayan Ait Nouri）及奧雷利（Nico O'Reilly）任正選，力圖加強兩側防守力。

賀治梅開二度 主隊半場領先2球

雖然用上新的防守組合，惟曼城表現繼續沉淪，上半場已兩度失守。22分鐘，主隊的布隆貝治（Ole Blomberg）單人匹馬引球殺入禁區，再於右路傳中，伏兵遠柱的賀治（Kasper Waarts Høgh）接應頂入，先開紀錄。僅2分鐘後，布隆貝治把握曼城小將艾歷恩（Max Alleyne）的失誤，再次送出助攻予賀治射入，替波杜基林特射成2：0完半場。

曼城爆冷不敵波杜基林特。路透社
曼城續在英超的曼市打吡落敗後，今晨於歐聯再輸一場。路透社
洛迪1分鐘內兩度領黃被逐，曼城於62分鐘起踢少個。路透社
曼城1：3波杜基林特。路透社
洛迪1分鐘內兩度領黃被逐

換邊後波杜基林特繼續進襲曼城後防，58分鐘，曼城中場洛迪（Rodri）於中路被搶斷，主隊進攻球員侯治（Jens Petter Hauge）一路長驅直進，於峨眉月頂射出「世界波」，再度收死當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）。曼城及後雖然由卓基於60分鐘追成較接近紀錄，但洛迪在1分鐘內連領兩面黃牌，於62分鐘被球證兩黃一紅逐離場。及後雙方再無紀錄，最終波杜基林特以3：1擊敗曼城，贏得漂亮一仗，更打開今屆賽事勝利之門。

波杜基林特賽後7戰得6分，仍有機會打入前24名，出戰附加賽。至於落敗的曼城暫時7戰得13分，以前８晉身下一圈比賽機會仍高，但最後一戰主場對加拉塔沙雷絕對不容再失。

