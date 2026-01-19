非洲盃│決賽場邊出現搶毛巾鬧劇 塞內加爾派後備門將看守 被球僮推跌倒地│有片

周日(18日)非洲國家盃決賽除了出現塞內加爾拉隊離場一幕，場邊的搶毛巾鬧劇亦同樣引入注目。事緣摩洛哥隊長夏基美在比賽期間一度將塞軍門將艾度亞文迪的毛巾拋出廣告版外，引起雙方球員爭執。塞內加爾之後安排後備門將耶雲迪奧夫看守毛巾，摩洛哥亦叫已換走的翼鋒沙巴利駐守，而球僮及保安人員其後亦加入戰團，耶雲迪奧夫更一度被推倒在地，球迷和網民都嘩然。

摩洛哥多次試圖搶毛巾

今場決賽在天雨下進行，艾度亞文迪逐將一條毛巾放在龍門後，不時用來抹乾手套。摩洛哥在比賽期間已多次派員企圖搶走毛巾，夏基美於末段拾起毛巾並扔出廣告版外，隊友馬歷迪奧夫立即跳出場外拾回，雙方球員因此起衝突。塞內加爾之後派出後備門將耶雲迪奧夫在門後看守，他手執毛巾在需要時遞給艾度亞文迪，摩洛哥方面見狀亦立即安排當時已換出場的翼鋒沙巴利駐守，阻止兩人接觸。

Jugadores y alcanzapelotas de Marruecos querían SACARLE LA TOALLA a Mendy para que no pudiera secarse bajo la lluvia.



Yehvann Diouf, arquero suplente de Senegal, DEJÓ TODO PARA CUIDARLA CONTRA TODOS.



Este video es espectacular, qué final. ❤️⚽️pic.twitter.com/t38YS4Zaqh — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 19, 2026

One of the many strange subplots of the night.



Senegalese substitute goalkeeper Yehvann Diouf being attacked by flag bearers during the match after he hung Mendy’s towel in the goal.



pic.twitter.com/eLgRnILkbS — Ali Howorth (@ahoworth97) January 19, 2026

Meet Saibariz CURRY :



Fixer le défenseur pour faire un bon décalage en 3v2 ❌



Fixer Yehvann Diouf pour voler des serviettes à la 120'✅pic.twitter.com/PNxT8rd7Pc — 🇲🇦 (@taharit77) January 18, 2026

Moroccan players Achraf Hakimi, Ismaël Saibari and the ball boys were seen jostling for Edouard Mendy’s towel with Senegal’s second-choice goalkeeper, Yehvann Diouf, who plays for Nice in France.



Moroccans no try at all. pic.twitter.com/AEk0EIhut0 — Omo Kogi (Yagba) 🌍 (@harrysone9) January 19, 2026

後備門將龍門後看守毛巾

而從網上的視頻所見，有4位摩洛哥球僮加入戰團，欲搶走耶雲迪奧夫手上的毛巾，後者不停避開，他曾經被推倒在地，用身體保護毛巾。及後一位身穿西裝的保安人員亦加入驅趕，耶雲迪奧夫就不停後退，由龍門後一直退回到左路邊線，影片就此結束。

耶雲迪奧夫：我感到很驚訝﹗

塞內加爾最終贏得冠軍，耶雲迪奧夫賽後於社交媒體上載自己口咬獎牌和左手拿著毛巾的照片，受訪時更指：「很難用語言來形容我們正在經歷的一切。至於毛巾呢？看到他們試圖拿走毛巾時，我也同樣感到驚訝。」網民和球迷亦感到嘩然，直言從未見過這樣沒有體育精神的畫面。

耶雲迪奧夫賽後於社交媒體上載自己口咬獎牌和拿著毛巾的照片。耶雲迪奧夫IG截圖

