非洲國家盃｜一度拉隊離場抗議 塞內加爾戲劇性封王 摩洛哥補時射失12碼

塞內加爾與東道主摩洛哥，今晨於決賽爭奪非洲國家盃。法定時間踢成0：0，但下半場補時的劇情鋒迴路轉，先是塞內加爾食詐糊，然後被判輸12碼，球員拉隊離場；擾釀一輪後摩洛哥的巴謙戴亞斯主射極刑宴客。最終塞內加爾於加時上半場射入全場唯一入球，以1：0破敵兼封王。

塞內加爾贏得非洲國家盃冠軍。路透社

塞內加爾94分鐘食詐糊

兩軍於法定時間互交白卷，但實情有極具戲劇性的事件發生。下半場補時為8分鐘，於94分鐘塞內加爾一次右路角球，遠柱的錫克（Abdoulaye Seck）疑推開夏基美後頭槌攻門中柱彈出，但門前的隊友補中。惟球證認為錫克犯規在先，判塞內加爾食詐糊。

補時末段被罰12碼 塞軍拉隊離場

場面更激烈的一幕出現在98分鐘，塞內加爾被判輸12碼，此時塞內加爾的球員已因早前食詐糊相當不滿，在這次判決後更在教練泰奧（Pape Thiaw）的鼓勵下拉隊離場，返回更衣室。塞內加爾主將沙迪奧文尼仍留在場上，之後他亦回到更衣室勸隊友繼續比賽，塞內加爾球員才回到球場。

巴謙戴亞斯操刀12碼，塞內加爾門將文迪大打心理戰。法新社

戴亞斯選擇挑射。法新社

戴亞斯操刀，皮球被文迪企定定一抱入懷。法新社

巴謙戴亞斯挑射極刑宴客成罪人

擾釀一輪後，這個12碼到補時第24分鐘，才由效力皇家馬德里的巴謙戴亞斯（Brahim Díaz）主射，但他選擇用挑射（Panenka）中間處理這次極刑，最終皮球被塞內加爾門將文迪（Edouard Mendy）一抱入懷。

柏比古爾一箭定江山

摩洛哥失去封王的黃金機會，球證隨即嗚笛結束法定時間，但摩洛哥的噩夢未止。塞內加爾於加時上半場4分鐘，由柏比古爾（Pape Gueye）於禁區邊起左腳勁射破門，最終以 1：0擊敗摩洛哥，奪得今屆非洲國家盃冠軍。

塞內加爾的柏比古爾一箭定江山。法新社