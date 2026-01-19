非洲盃│沙迪奧文尼說服塞內加爾隊友回到球場 教練為拉隊離場致歉：「係我衝動」

周日(18日)非洲國家盃決賽出現驚訝一幕，塞內加爾因不滿球證推翻其補時階段的入球，及後再輸掉問題12碼，教練柏比泰奧(Pape Thiaw)逐拉隊離場，擾攘近10分鐘大軍才回到球場繼續比賽，球隊最終在加時贏1:0奪冠。該隊鋒將沙迪奧文尼(Sadio Mane)賽後表示是他要求隊友踢完比賽，柏比泰奧亦就事件向足球界致歉，並指是他一時衝動。

塞內加爾不滿末段接連判罰

今場非洲盃決賽的爭議場面在末段發生，下半場補時4分鐘塞內加爾在一次角球攻勢中破網，但球證拿甘保指塞軍守將錫克（Abdoulaye Seck）推開摩洛哥右閘夏基美後頭槌攻門中柱彈出，門前的伊斯美拿沙亞才補中，故推翻入球。4分鐘後輪到摩洛哥開出角球，其鋒將巴謙戴亞斯與錫克爭位後倒地，VAR翻看片段後認為後者拉人犯規，逐判罰12碼。塞內加爾球員對兩個判決相當不滿，教練柏比泰奧主動拉隊離場返回更衣室，僅鋒將沙迪奧文尼仍留在場上。之後他返回更衣室勸隊友繼續比賽，擾攘10分鐘後塞軍戰將才回到球場。

教練柏比泰奧拉隊離場

這個12碼到補時第24分鐘，由效力皇家馬德里的巴謙戴亞斯主射，他選擇挑射，被塞內加爾門將艾度亞文迪（Edouard Mendy）識穿一抱入懷，雙方於法定時間互交白卷。到加時上半場4分鐘，塞軍中場柏比古爾（Pape Gueye）於禁區邊起左腳勁射破門，最終憑這個全場唯一入球以1:0氣走摩洛哥，奪得今屆非洲國家盃冠軍。

沙迪奧文尼勸隊友回到球場

力勸隊友回到球場的沙迪奧文尼，成為塞內加爾捧盃功臣，他賽後談及事件：「是我說服球隊回到球場。隊友們和教練當時已經決定退賽，我並不理解這個決定，但最後我要求所有人立刻回到場上，不管如何都要把比賽踢完。」他續指球證都會犯錯，指責他並不公平，而且全世界球迷都正在觀看比賽，為他們要繼續作戰。

摩洛哥教練：泰奧做法不體面

而柏比泰奧的賽後記者會取消，但他在球員通道接受媒體訪問時承認自己一時衝動拉隊離場：「我向足球界致歉，這只是一時衝動的反應。因為當時不敢相，這個12碼是否存力，以及之前被吹罰的入球是否值得相榷。我們不應該這樣，需要接受球證的失誤。」摩洛哥教練列拉古賽後一方面祝賀塞內加爾奪冠，另一方面斥責柏比泰奧的行為，指他做法不體面，並稱：「非洲足球展出的形象留人失望和羞恥。非洲足球本身就處於不健康的狀態，今場發生的事件，讓人很遺憾。」值得一提，摩洛哥賽後獲得今屆賽事最有體育精神獎。