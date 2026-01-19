Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

體壇早報｜塞內加爾非洲盃封王 維拉失分阿仙奴拉開優勢 巴塞輸波僅領先皇馬1分

足球世界
更新時間：07:29 2026-01-19 HKT
發佈時間：07:29 2026-01-19 HKT

非洲國家盃決賽，塞內加爾與東道主摩洛哥於法定時間踢成0：0，但下半場補時的劇情峰迴路轉。先是塞內加爾食詐糊，補時8分鐘更被罰12碼；塞軍球員不滿判決拉隊離場，球賽最後得以重開，但摩洛哥的巴謙戴亞斯操刀選擇挑射，被一抱入懷。最終塞內加爾於加時入波，以1：0擊敗摩洛哥封王。

英超爭標形勢方面，阿士東維拉主場以0：1不敵愛華頓，令前一日和波失分的阿仙奴，成為前3名唯一得分球隊；阿仙奴以7分領先曼城和維拉。西甲榜首的巴塞隆拿，則作客以1：2不敵皇家蘇斯達，巴塞的領先優勢只餘1分。

非洲國家盃｜一度拉隊離場抗議 塞內加爾戲劇性封王 摩洛哥補時射失12碼

英超｜維拉不敵愛華頓錯失升次席機會 阿仙奴受惠榜首領先7分

英超｜艾馬利賽後「古怪」訪問：維拉並非前五競爭者

西甲｜巴塞3次食詐糊 拉舒福特建功照負皇蘇 僅1分領先皇馬

英超｜加拉斯拿炮轟被管理層「拋棄」 桑馬迪達或投祖雲達斯

