體壇早報｜塞內加爾非洲盃封王 維拉失分阿仙奴拉開優勢 巴塞輸波僅領先皇馬1分

非洲國家盃決賽，塞內加爾與東道主摩洛哥於法定時間踢成0：0，但下半場補時的劇情峰迴路轉。先是塞內加爾食詐糊，補時8分鐘更被罰12碼；塞軍球員不滿判決拉隊離場，球賽最後得以重開，但摩洛哥的巴謙戴亞斯操刀選擇挑射，被一抱入懷。最終塞內加爾於加時入波，以1：0擊敗摩洛哥封王。

英超爭標形勢方面，阿士東維拉主場以0：1不敵愛華頓，令前一日和波失分的阿仙奴，成為前3名唯一得分球隊；阿仙奴以7分領先曼城和維拉。西甲榜首的巴塞隆拿，則作客以1：2不敵皇家蘇斯達，巴塞的領先優勢只餘1分。

