英超｜維拉不敵愛華頓錯失升次席機會 阿仙奴受惠榜首領先7分

阿士東維拉錯失升上次席和追近阿仙奴的機會，今晨於英超主場迎戰愛華頓以0：1告負。今輪和波失分的阿仙奴，卻成為前3名唯一得分球隊，在榜首領先優勢拉開至7分。

爭標對手榜首的阿仙奴昨日和波，次席的曼城又不敵曼聯，令今晨出戰的維拉只要和波就能取代曼城升上次席，贏出的話更會追至落後阿仙奴4分。

阿士東維拉爭標受挫。美聯社

但維拉今場主場迎戰愛華頓，開賽僅10秒左右防線便出現險象。愛華頓門將比克福特後場大腳斬上前，泰亞路巴利控球彈橫後，梅車洛爾起腳中柱彈出。31分鐘，維拉的泰利文斯交出巧妙直線，但古斯辛特的射門乏力。

愛華頓34分鐘食詐糊

愛華頓於34分鐘食詐糊，一次短角球再傳中，積克奧拜恩接應頂入，但旁證示意越位。VAR翻看顯示，奧拜恩並沒有越位，而是站在奧拜恩前面的隊友夏里遜岩士唐越位；岩士唐雖沒有觸球，但與守將爭頂仍算有影響敵軍的防守，最終入球無效。41分鐘到維拉有一次黃金機會，古斯辛特接應左路傳中頂頭槌，笠過愛華頓門將比克福特，但最終中楣彈出。兩軍上半場互交白卷。

愛華頓的基亞利殊今場倒戈。路透社

維拉錯失追近阿仙奴的機會。美職社

愛華頓上半場食詐糊。路透社

巴利一箭定江山。路透社

泰亞路巴利一箭定江山

今場打開紀錄的是愛華頓，59分鐘維拉中堅柏奧托利斯在己方禁區頂控球失誤，被愛華頓的杜韋麥尼爾截得皮球並起左腳燙射，維拉門將馬天尼斯雖然撲出，但皮球落在巴利面前，後者笠射入網。落後0：1的維拉之後圍攻，最具極脅的攻門當數摩根羅渣士於72分鐘的遠射，皮球直飛死角，但被比克福特飛盡撲出。

維拉續排第3位

維拉最終以0：1不敵愛華頓，賽後以13勝4和5負得43分續排第3位，與次席的曼城同分，並落後榜首的阿仙奴7分；阿仙奴成為今周前3名中，唯一有分落袋的球隊。愛華頓則以9勝5和8負得32分，排在第10位。