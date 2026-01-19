西甲｜巴塞3次食詐糊 拉舒福特建功照負皇蘇 僅1分領先皇馬

巴塞隆拿今晨於西甲作客皇家蘇斯達，雖然有拉舒福特建功一度扳平，但最終以1：2不敵對手。巴塞今場3次食詐糊、1次獲得12碼後被推翻，全失3分後各項賽事11連勝告終，於西甲僅以1分領先皇家馬德里。

兩軍上半場都有將皮球送入網窩，開賽僅25秒皇蘇的奧耶沙巴爾，便接應左路傳中頂入，但他越位在先入球無效。7分鐘到巴塞的費明盧比斯遠射得手，但經VAR翻看後隊友犯規在先，巴塞食詐糊；21分鐘法蘭克迪莊接應直線破網，但他已自己越位沒有慶祝；27分鐘拉明耶馬禁區內補射得手，旁證再次舉旗示意越位。巴塞共食3次詐糊。

巴塞一度獲12碼 VAR吹走

真正有效的入球在32分鐘出現，奧耶沙巴爾接應傳送於遠柱第一時間起腳破網，助皇蘇領先1：0。巴塞於上半場補時5分鐘獲得12碼，但經VAR翻看後，博得12碼的耶馬在組織攻勢的過程越位在先，改判皇蘇的自由球。

巴塞全失3分，僅以1分領先皇馬。路透社

拉舒福特一度為巴塞扳平。路透社

皇家蘇斯達以2：1擊敗巴塞。路透社

皇蘇蘇拿88分鐘被逐

半場落後0：1的巴塞，於70分鐘由拉舒福特頭槌扳平。但1分鐘後巴塞隨即失守，門將祖安加西亞救出第一下的頭槌攻門，但皇蘇由無人看管的干卡路古亞迪斯補射入網。皇蘇於88分鐘踢少個，卡路士蘇拿的犯規球證出示黃牌，但經VAR建議到場邊睇片後，球證改判紅牌將他逐出場。

各項賽事11連勝告終

但巴塞最終仍以1：2落敗，各項賽事11連勝告終，賽後以16勝1和3負得49分續排榜首，但領先優勢只剩1分；次席的皇馬早一日以2：0擊敗利雲特，錄得15勝3和2負得48分。皇蘇則以6勝6和8負得24分，暫列第8位。