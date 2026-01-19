英超｜艾馬利賽後「古怪」訪問：維拉並非前五競爭者

阿士東維拉錯過拉近與榜首阿仙奴的距離，以0：1不敵愛華頓後落後「兵工廠」7分。維拉領隊艾馬利在賽後訪問表現沮喪，並指「我們並非前五競爭者」；訪問期間的表現被艾殊利楊格形容為「古怪」。

單字回應記者問題

艾馬利賽後接受《天空體育》的訪問，第一條問題被問到，對於是日賽果是否感到驚訝，艾馬利僅以單字回答「不」，之後一片靜默。被追問下艾馬利才解釋道：「對手踢得好，我們有入球的機會但未能把握，對手的機會較少但他們成功破門，入球後防守出色。是的，我們可以避免失球，但最終做不到。」

維拉再添傷兵，約翰麥甘尼於18分鐘傷出。法新社

維拉錯失追近阿仙奴的機會。美職社

阿士東維拉爭標受挫。美聯社

Dead air 5秒後結束訪問

艾馬利之後更表示：「我們仍然不是前五競爭者，目前的確排在前五內，但我們不是。有其他球隊比我們更有潛能。」記者追問艾馬利為何有這個想法後，艾馬利沒有回答，只是沉默地望着記者，「dead air」約5秒後記者向艾馬利道謝，並結束訪問。

楊格：或是向會方暗示需增兵

鏡頭回到錄影廠，為《天空體育》擔任嘉賓的前維拉球員艾殊利楊格，形容該訪問「古怪」，曾與艾馬利共事的他表示：「艾馬利看起來非常憤怒，可能是傷兵滿營困擾。又或者是賣走了當耶爾馬倫？這是否向管理層暗示需要增兵？直言有另外5支球隊更具潛能，非常古怪。」