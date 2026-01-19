英超｜加拉斯拿炮轟被管理層「拋棄」 桑馬迪達或投祖雲達斯

水晶宮由上季贏得足總盃，到現在經歷各項賽事10場不勝。但球隊的震盪未止，領隊加拉斯拿宣布季尾離隊後，在昨日的賽後炮轟管理層。《天空體育》一度傳出水晶宮考慮立即解僱加拉斯拿。而在這輪動盪當中，水晶宮有機會再失主將。

各項賽事10場不勝

加拉斯拿去季帶領水晶宮贏得英格蘭足總盃，並由去季延續至今季創下打破隊史的19場不敗紀錄。但水晶宮近況下滑，上周在足總盃爆冷不敵第6級球隊馬爾斯菲FC於第3圈出局，各項賽事10場不勝。

不滿比賽前一天賣古希

領隊加拉斯拿於日前英超鬥新特蘭賽前，已宣布今季約滿後不會續約。在是役的前一天，水晶宮更將隊長馬克古希賣給曼城；球隊作客以1：2不敵「黑貓」後，加拉斯拿向管理層開火：「我覺得我們完全地被拋棄，在比賽前一天賣走隊長，完全沒可能理解。昨天正在備戰，然後我被告知隊長會被賣走，為何不能等到下周？至少他能踢完今場，等到下周其他球員歸隊，這令我非常失望。」

馬克古希即將轉投曼城。路透社

在加拉斯拿開火後，一度傳出水晶宮欲立即解僱他。路透社

水晶宮或再失主將，桑馬迪達獲得祖雲達斯的青睞。路透社

「一年經歷兩次心碎」

水晶宮今季失去兩名主將，包括開季前轉會阿仙奴的伊比爾治伊斯，以及即將轉投曼城的古希。加拉斯拿表示：「伊斯在開季前一天轉會，隊長則在比賽前一天收到離隊消息，一年經歷兩次心碎，完全無法理解。我在球壇30年從未發生過這樣的事，但在這短短的6、7個月卻經歷兩次。」

一度傳出水晶宮卻即炒加拉斯拿

在加拉斯拿的發言後，《天空體育》消息一度稱水晶宮考慮立即解僱他，但及後更新消息指，管理層仍然希望加拉斯拿做到合約完結，等到夏天時才易帥。但繼伊斯和古希之後，另一主將桑馬迪達據報獲得祖雲達斯的青睞，這支意甲班霸盼以2600萬鎊的轉會費收購這名法國前鋒，並願意提供大幅加薪的4年合約；據指水晶宮已拒絕報價。加拉斯拿早前表示如果有合理報價且桑馬迪達希望離隊，會予以放行。