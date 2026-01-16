體壇早報｜加利仔唔睇好卡歷克 般奴費南迪斯決定留曼聯 巴塞隆拿國王盃晉級

曼聯名宿又出口！加利尼維利坦言對曼聯以卡域克出任暫代主教練的決定有保留，認為球會不應因短期成績而再讓名宿轉正，促請高層於今夏聘請具備歐聯經驗的名帥。至於早前有指般奴費南迪斯受夠球隊動盪欲離開，但《BBC》稱他1月不會離開，前途問題留待球季完結再定奪。利物浦老臣子羅拔臣同樣要面對去留問題，其合約於今夏屆滿，他雖表示希望留效，同時表明上陣機會成為去留與否的關鍵。

至於自2024年歐國盃後賦閒至今的修夫基，因其前副手賀蘭近日加盟曼聯擔任助教，再度成為下季紅魔主教練的熱門人選之一。修夫基日前公開談及現代足球架構，強調領隊應擁有對球隊文化的絕對主導權。西班牙國王盃方面，巴塞隆拿沒有步皇馬爆冷出局後塵，以2：0桑坦德晉級8強。

