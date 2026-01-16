Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

體壇早報｜加利仔唔睇好卡歷克 般奴費南迪斯決定留曼聯 巴塞隆拿國王盃晉級

足球世界
更新時間：07:15 2026-01-16 HKT
發佈時間：07:15 2026-01-16 HKT

曼聯名宿又出口！加利尼維利坦言對曼聯以卡域克出任暫代主教練的決定有保留，認為球會不應因短期成績而再讓名宿轉正，促請高層於今夏聘請具備歐聯經驗的名帥。至於早前有指般奴費南迪斯受夠球隊動盪欲離開，但《BBC》稱他1月不會離開，前途問題留待球季完結再定奪。利物浦老臣子羅拔臣同樣要面對去留問題，其合約於今夏屆滿，他雖表示希望留效，同時表明上陣機會成為去留與否的關鍵。

至於自2024年歐國盃後賦閒至今的修夫基，因其前副手賀蘭近日加盟曼聯擔任助教，再度成為下季紅魔主教練的熱門人選之一。修夫基日前公開談及現代足球架構，強調領隊應擁有對球隊文化的絕對主導權。西班牙國王盃方面，巴塞隆拿沒有步皇馬爆冷出局後塵，以2：0桑坦德晉級8強。

英超｜紅魔DNA名宿卡域克上任 加利仔照睇淡：鬧劇已看過無數次

英超｜曼聯隊長般奴費南迪斯無意1月離隊 季尾再作打算

英超｜利物浦老臣子羅拔臣今夏約滿去留成疑　「足球員必須落場比賽」

英超｜修夫基談領隊集權論 副手賀蘭「入閣」被傳為接掌曼聯鋪路

西班牙盃｜巴塞隆拿小勝桑坦德晉8強 拉明耶馬奠勝

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
11小時前
警方於晚上11時許見記者，屯門警區副指揮官黃浩瀚（左）、新界北總區刑事部高級警司鍾麗詒（中）、及新界北總區衝鋒隊警司李漢民，向傳媒簡報案情。黎志偉攝
03:12
屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則
突發
8小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
10小時前
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
01:15
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
突發
11小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
15小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
23小時前
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
影視圈
12小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
10小時前
屯門開槍．有片｜開槍過程曝光 男子持刀衝入人群 警轟兩槍驚險救出女市民
01:15
屯門開槍全過程｜ 男子潛入Donki廚房掠刀 對峙間衝向人群 警轟兩槍救回女人質
突發
11小時前
因預製菜風波虧逾¥5億，西貝將一次性關102間分店。 中新社
預製菜風波｜西貝虧損逾5億 關102分店影響4千名員工
即時中國
12小時前