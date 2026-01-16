Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯隊長般奴費南迪斯無意1月離隊 季尾再作打算

足球世界
更新時間：03:45 2026-01-16 HKT
發佈時間：03:45 2026-01-16 HKT

曼聯主教練魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）早前被炒，有傳令隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）萌生去意，日前他更被目擊與艾摩廉的教練團成員會面，令外界揣測他正尋求離隊機會。不過，最新消息指B費目前無意在1月冬季轉會窗離開，將會留隊力爭歐聯資格。至於他的前途問題，將會留待夏天，在合約進入最後一年時再作打算。

合約明年夏天屆滿

英國 《BBC》 報道，儘管曼聯近期管理層及教練團出現人事變動，卡域克（Ｍichael Carrick）成為新任主教練，但B費依然希望為「紅魔」效力。雖然早前有傳聞指他在艾摩廉被炒後，感到心灰意冷，他甚至被目擊與艾摩廉的助手卡路士費南迪斯會面。但知情人士透露，B費至少會留隊至季尾，然後再作打算；B費與曼聯的合約將於明年夏天屆滿。

早前傳出B費因艾摩廉被炒令去意更堅定。路透社
曼聯動盪，一度傳出令B費產生去意。路透社
據報B費1月將會留隊，前途問題留待季尾再作打算。法新社
盼續留歐洲 拒赴沙特搵真銀

B費在去年夏天曾拒絕沙特聯賽班霸希拉爾（Al-Hilal）的巨額薪金邀請，決定留在紅魔鬼。這名葡萄牙球星早前接受當地傳媒訪問，坦言對於球會曾考慮將他出售感到「受傷」，他又透露當時艾摩廉極力要求留人，但球會高層似乎缺乏勇氣親自向他交代轉會計劃。據當地跟隊記者了解，即使他未來決定告別奧脫福，他仍傾向留在歐洲頂級聯賽挑戰，而不會前往沙特搵真銀。

B費今季為曼聯上陣20場，攻入5球，交出8個助攻，表現依然出色。他的留隊決定，對仍有機會爭逐歐聯資格的紅魔來說，實屬喜訊。

