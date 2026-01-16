英超｜利物浦老臣子羅拔臣今夏約滿去留成疑　「足球員必須落場比賽」

利物浦老臣子安德魯羅拔臣（Andy Robertson）與球會的合約將於今夏屆滿，這名31歲蘇格蘭隊長的前途備受關注。他受訪時表達了留效「紅軍」的意願，但也坦言自己無法接受長期冷板櫈，強調「上陣機會」將是決定未來的關鍵。

今季英超4次正選8次後備

自2017年以800萬鎊低價從侯城加盟以來，羅拔臣已為利物浦披甲362次，是球隊近年奪冠無數的功臣。然而，隨著球會去年夏天耗資4000萬鎊羅致22歲匈牙利新星米路斯卻基斯（Milos Kerkez），羅拔臣失去了絕對主力位置，今季英超4次正選8次後備上陣，另有9場在後備席坐足全場；歐聯則4次正選2次後備上陣。

羅拔臣失去絕對主力的位置。路透社

羅拔臣與利物浦的合約將於今夏屆滿。路透社

羅拔臣今夏將領蘇格蘭出戰世界盃決賽周。路透社

羅拔臣近日接受《BBC》訪問時稱，雖然他非常希望留在這間效力了8年半的球會，但目前尚未有任何定案。他表示：「這是困難的問題。我的合約還剩5個月，我需要坐下來與家人討論，看看留隊還是離隊才是最好的選擇。剛經歷完壓力巨大的夏天，我現在只想享受作為利物浦球員的每一刻，尤其是我們成功晉身世界盃，這讓我鬆了一口氣。」

羅拔臣：足球員天生就應該渴望出場

對於上陣時間大減，羅拔臣未有灰心，反而更展現出強烈的鬥心：「我是一個想要上場比賽的球員。以往在高普執教時，哪怕只擔任一場後備，我都會感到憤怒。在我職業生涯中，即使只有三、四成狀態，我依然會為球會和國家隊頂硬上。如果一個球員對坐在後備席感到快樂，那他根本不屬於任何球會。這無關態度問題，而是足球員天生就應該渴望出場。」

今季為羅拔臣效力利物浦的第9個球季，是球隊贏得2次英超和2018/19球季歐聯冠軍功臣。儘管目前角色轉變，羅拔臣強調自己與球會高層關係依然良好，雙方已就未來私下討論。作為現任副隊長的他，對自己多年來的貢獻感到自豪：「沒有人能否定我為這間球會付出的一切，我每天都傾盡所有，也贏得了很多獎盃。球會過去亦因應我的表現給予優厚合約作為回報。我們之間充滿尊重，且看未來發展如何。」