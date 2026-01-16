英超｜修夫基談領隊集權論 副手賀蘭「入閣」被傳為接掌曼聯鋪路

曼聯目前由卡域克（Michael Carrick）擔任暫時主教練至季尾，關於今夏的正式領隊人選傳聞已鬧得沸沸揚揚。其中，前英格蘭教練修夫基（Gareth Southgate）因其前副手賀蘭（Steve Holland）近日加入曼聯教練團擔任助教，令外界紛紛揣測，這是否在為修夫基下季入主奧脫福鋪路。

修夫基與曼聯的傳聞由來已久，早前在英力士（Ineos）集團接掌球會後，他便一直是拉傑夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）欣賞的人選。隨着他的長期親信賀蘭加入曼聯教練組，外界普遍認為這是在為修夫基明年夏天接手球隊「做好準備」。

權力鬥爭已成常態

就在傳聞甚囂塵上之際，修夫基近日在 LinkedIn 發文，深入分析了現代足球領隊權力被削弱的現況。他提到艾摩廉（Ruben Amorim）在曼聯被炒前的感言——我來這裏是要當領隊（Manager），而不是當教練（Coach）——認為這反映了現代球會架構中，領隊與體育總監、技術總監之間的權力鬥爭已成常態。

修夫基與賀蘭合作無間。路透社

艾摩廉被炒前的發言，正好揭示了領隊與管理層之間的角力。路透社

賀蘭加入曼聯教練團，令修夫基於今夏接掌「紅魔」的傳聞更熱。路透社

修夫基帶領英格蘭於2024歐國盃在決賽銀恨後請辭，賦閒至今。路透社

強調人性管理

修夫基指出，隨着數據分析與轉會策略交由高層負責，領隊的權威正逐漸被蠶食。儘管他不反對結構演變，他仍強調：「我在接任英格蘭帥位時，堅持要將職稱改為『領隊』，因為這代表了必須具備的權威、影響力與控制力。」修夫基又認為現代足球領隊承受的壓力比以往更大，不僅要應對龐大的教練團隊，還要管理「個人品牌化」的球員。他強調球員並非戰術板上的磁石，而是有血有肉的人。

修夫基自2016年起執教英格蘭代表隊，在2024年歐洲國家盃決賽飲恨後兩日請辭，賦閒至今。他多次強調希望執教球會，也曾與多間球會傳出緋聞，但仍未有著落。