英超｜紅魔DNA名宿卡域克上任 加利仔照睇淡：鬧劇已看過無數次

曼聯日前球會宣佈解僱艾摩廉（Ruben Amorim），並由曾為球會奪得5次英超冠軍的名宿卡域克（Michael Carrick）重返奧脫福，擔任主教練直至季尾。儘管外界期待「紅魔DNA」能再次激發更衣室士氣，但曼聯名宿兼球壇名嘴加利尼維利（Gary Neville）卻大潑冷水，警告球會切勿重蹈覆轍。

加利仔在其節目《Stick to Football》節目中，直言對球會的決定感到「悲哀」。他指出，每當曼聯陷入危機，球會高層似乎只會尋找熟悉的面孔來救火：「當艾摩廉被炒，而你開始聽到卡域克、蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjær）、甚至是雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）的名字時，這很令人感到沮喪，就像我們又回到了原點。我們在蘇斯克查身上經歷過，在莫耶斯離任後的傑斯身上也經歷過。說實話，這部鬧劇我們已經看過無數次了。」

加利仔：必須斬斷「名宿循環」

雖然加利仔對卡域克送上祝福，並希望球隊能在季尾重返歐聯席位，但他堅決反對曼聯將卡域克轉正。他認為，管理層絕對不能被短暫的「領隊上任紅利」所蒙蔽：「到了季尾，如果球會排名重回前5，球迷情緒高漲，大家很可能又會被這種氛圍左右。但無論是為了卡域克好，還是為了曼聯好，即便他接下來贏下每一場比賽，球會也絕對不能考慮讓他留任超過這個賽季。」他認為，曼聯目前需要的是一場徹底的變革。

看好三大名帥

談及夏季的正式主帥人選，加利仔列出了他的心水名單，分別是安察洛堤（Carlo Ancelotti）、杜曹（Thomas Tuchel）及普捷天奴（Mauricio Pochettino）。他解釋，曼聯在後費格遜時代嘗試了所有類型的教練，現在唯一的目標是「排除風險」，唯有安察洛堤或杜曹這種級別的名帥，才可以應對曼聯複雜的政治環境與龐大的媒體壓力。

加利仔最後感嘆，曼聯的吸引力已大不如前：「如果你任用年輕教練，曼聯會錯失很多頂級球員。但像安察洛堤這樣的人，能給球會帶來莊重感，球員才會願意加盟。現在的曼聯，急需一個能讓球員真正信服的人來坐鎮。」