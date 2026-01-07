Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

體壇早報｜曼聯鬥般尼B費勢復出 蘇斯克查正式商談回歸 韋斯咸護級形勢不妙

足球世界
更新時間：07:45 2026-01-07 HKT
發佈時間：07:45 2026-01-07 HKT

曼聯將於今晚深夜，踢解僱魯賓艾摩廉後的首場比賽，B費和蒙特有望傷癒復出。將首次帶領曼聯的費查表示深感榮幸，但強調未商談是否長期留任，目前只專注於今場鬥般尼的比賽。至於曼聯下任領隊大熱之一是蘇斯克查，意大利轉會專家羅馬諾稱曼聯已與蘇斯克查展開正式的商談，後者更已同意回歸。施美安則勢將最後一次為般尼茅夫上陣，據報他將於今晚鬥熱刺後，翌日前赴曼城體測。今晨英超護級大戰，韋斯咸以 1：2反負諾定咸森林，前者距離「安全區」差7分。

英超｜費查：帶領曼聯深感榮幸 專注鬥般尼未談留任問題

英超｜羅馬諾稱蘇斯克查與曼聯正式商談 「蘇B已say YES」

英超｜施美安般尼茅夫最終戰 鬥熱刺後赴曼城體測

英超｜護級大戰韋斯咸反負森林 離安全區差7分

非洲國家盃16強｜阿密特迪亞路傳射建功 科特迪瓦3：0布基納法索

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
10小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
20小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
2026-01-05 19:30 HKT
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
免試簽駕照｜疑粵車南下需求增 內地排隊黨金鐘通宵輪候 申請者爆收費500元 陳美寶促運輸署提短期方案杜絕
免試簽駕照｜疑粵車南下需求增 內地排隊黨金鐘通宵輪候 申請者爆收費500元 陳美寶促運輸署提短期方案杜絕
社會
12小時前
尋秦記丨陳國邦再演「李斯」因潮文爆紅 原是理科高材生想做工程師 移居泰國愛女讀貴族學校
尋秦記丨陳國邦再演「李斯」因潮文爆紅 原是理科高材生想做工程師 移居泰國愛女讀貴族學校
影視圈
21小時前
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
英超．曼聯│傳費查僅帶領2場 曼市打吡前聘資深看守主帥 兩位名宿有機會「愛回家」
英超．曼聯│傳費查僅帶領2場 曼市打吡前聘資深看守主帥 兩位名宿有機會「愛回家」
足球世界
16小時前
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
01:24
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
影視圈
14小時前