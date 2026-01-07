體壇早報｜曼聯鬥般尼B費勢復出 蘇斯克查正式商談回歸 韋斯咸護級形勢不妙

曼聯將於今晚深夜，踢解僱魯賓艾摩廉後的首場比賽，B費和蒙特有望傷癒復出。將首次帶領曼聯的費查表示深感榮幸，但強調未商談是否長期留任，目前只專注於今場鬥般尼的比賽。至於曼聯下任領隊大熱之一是蘇斯克查，意大利轉會專家羅馬諾稱曼聯已與蘇斯克查展開正式的商談，後者更已同意回歸。施美安則勢將最後一次為般尼茅夫上陣，據報他將於今晚鬥熱刺後，翌日前赴曼城體測。今晨英超護級大戰，韋斯咸以 1：2反負諾定咸森林，前者距離「安全區」差7分。

