英超｜羅馬諾稱蘇斯克查與曼聯正式商談 「蘇B已say YES」

足球世界
更新時間：06:46 2026-01-07 HKT
發佈時間：06:46 2026-01-07 HKT

曼聯日前解僱魯賓艾摩廉後，已展開尋找繼任領隊的工作。前領隊蘇斯克查成為大熱之一，意大利轉會專家羅馬諾稱曼聯已經正式接觸「蘇B」。至於一直盛傳有機會執教曼聯的水晶宮領隊加拉斯拿亦有回應。

「準備好接受任何方案」

盛傳接任曼聯帥位的人選，包括名宿蘇斯克查和卡域克，另外還有不斷被提起的加拉斯拿和干地等等。其中以蘇斯克查的呼聲極高，羅馬諾在Instagram帖文指：「蘇斯克查與曼聯展開直接、正式商談。正如昨日透露，蘇斯克查渴望得到這份工作，他目前已成為熱門候選人⋯⋯雙方談判進行得如火如荼。合約年期或人工方面並無阻礙，蘇斯克查已準備好接受任何方案，他已向曼聯講YES。」

蘇斯克查於2021年帶領曼聯殺入歐霸決賽，但於互射12碼飲根。路透社
蘇斯克查於2021年帶領曼聯殺入歐霸決賽，但於互射12碼飲根。路透社
蘇斯克查和卡域克均是接任熱門。路透社
蘇斯克查和卡域克均是接任熱門。路透社
羅馬諾稱蘇斯克查已同意回歸。路透社
羅馬諾稱蘇斯克查已同意回歸。路透社

蘇斯克查於2018年在摩連奴下台後，以暫代領隊身份回到曼聯，完季後因領軍成績理想「坐正」。他及後帶領曼聯踢149場，取得78勝33和38負的戰績，最接近奬盃是2021年領軍殺入歐霸決賽，但互射12碼不敵維拉利爾飲恨，當季英超亦以第2名衝線。但他於翌季開季3個月左右，便因戰績下滑被解僱。

加拉斯拿：不能提供內幕消息

另一「傳聞曼聯主帥」水晶宮領隊加拉斯拿，亦在今晚深夜主場鬥阿士東維拉的賽前記者會中被問到會否跳糟。他說：「我不能夠賭博，所以不會留意賠率，亦不能提供內幕消息。我是水晶宮的領隊，再問純屬浪費時間，毫無意義。」水晶宮的近況一般，各項賽事近7場不勝，英超暫時排在第14位，加拉斯拿認為領隊合約長或短並無意義：「你可以簽新合約，但看看去年英超，有領隊簽約後最終還是離隊了。即使贏得獎盃，你也有可能保不住工作。」

