英超｜費查：帶領曼聯深感榮幸 專注鬥般尼未談留任問題

魯賓艾摩廉被炒，曼聯今晚深夜作客般尼一役，將由名宿費查領軍。費查表示能夠帶領曼聯深感榮幸，目前未想到長期留任的問題，只專注備戰，希望球隊展現出他認知中應有的樣子。

伊雲斯回歸教練團

艾摩廉日前被炒，曼聯領隊席位真空，青年軍教頭費查做「臨時工」，領軍出戰今晚深夜作客般尼 。另一名宿伊雲斯亦回歸教練團中協助費查；伊雲斯去季季後掛靴，退役後擔任曼聯外借及球員發展部主管，至上月因希望有更多時間陪伴家人辭職。費查今晨出席記者會時表示：「莊尼與球會淵源極深，他不久的之前還在這裏效力，非常了解球員。」

艾摩廉被炒，費查今晚深夜將領曼聯鬥般尼。路透社

艾摩廉日前被炒。路透社

曼聯目前以31分排在英超第6位，落後第4位的利物浦3分。路透社

費查對於自己能夠領軍曼聯，表示：「感覺很不真實，深感榮幸，我甚至覺得是超出了我的夢想。當初能為球會上陣已經很不可思議，但帶領球隊出賽更是莫大的榮幸，我非常自豪。雖然這並非如我預期般發生，這點確實讓我心裏不太好受，但我必須認清自己身負重任。」但他強調目前只專注今晚的賽事，留任與否未在考慮之列：「我現在只專注於般尼，這討論應留在賽後。正如我所說，發生了太多事情，一切都來得太快。我所有的精力、努力和心思都放在般尼身上。」

B費、蒙特可候命

軍情方面，費查透露般奴費南迪斯和美臣蒙特可以候命：「美臣和般奴在上場鬥列斯聯時已渴望上陣。當時的決定是他們還未完全準備好，所以他們參與了訓練，應該會重返大軍名單。但他們將會被限制上陣時間，因為他們只是復操不久。」記者亦關心費查的兩名兒子會否獲得正選處子戰的機會，費查笑言：「這涉及戰術佈署，我不會透露⋯⋯他們最近都在大名單之中，但有球員傷癒復出，他們目前在邊緣名單中，會否入比賽名單尚未確定。」

「球員才是主角」

費查期望今仗的曼聯，能夠展現他的特質：「這意味着具備我認知中曼聯應有的樣子，是一支令球迷自豪、也令我自豪的球隊。我相信這會成真，因為我相信球員。我認為我們有很好的球員，他們有上進心且具備實力。我希望能提供讓他們上場好好發揮的平台。球員才是主角，不是我，是他們的球季，他們的職業生涯，他們的機會，我在這裏協助，但他們才是出場令一切事情發生的人。」