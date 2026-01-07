Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜護級大戰韋斯咸反負森林 離安全區差7分

足球世界
更新時間：07:33 2026-01-07 HKT
發佈時間：07:33 2026-01-07 HKT

英超護級大戰，尾三的韋斯咸主場迎戰尾四的諾定咸森林。韋斯咸領先1球下，以1：2反負森林，近6場輸5場，距離「安全區」、第17位的森林差7分。

韋斯咸憑烏龍球開紀錄

10分鐘，森林尼高威廉斯於K角位附近起腳直飛死角，但被韋斯咸門將艾路拿飛身撲走。13分鐘到韋斯咸的角球機會，前柱的湯馬士蘇錫克跣到皮球，森林的梅里路近距離下頂中波，但頂入自己龍門；韋斯咸憑這個烏龍球領先1：0。42分鐘森林有扳平的機會，再次是左路K角位的起腳，今次射門的是赫臣奧杜爾，但皮球中楣彈出。韋斯咸半場領先1：0。

基比斯韋特射入12碼，助森林反勝韋斯咸。路透社
基比斯韋特射入12碼，助森林反勝韋斯咸。路透社
艾路拿侵犯基比斯韋特輸12碼。路透社
艾路拿侵犯基比斯韋特輸12碼。路透社
紐奴未認輸，強調還有很多場未踢。路透社
紐奴未認輸，強調還有很多場未踢。路透社
韋斯咸被森林拉開7分距離。路透社
韋斯咸被森林拉開7分距離。路透社

下半場失兩球反負1：2

韋斯咸於下半場51分鐘有擴大比數的機會，森馬維將皮球送入網，但組織攻勢的過程中，有參與進攻的隊友富洛克越位在先，經VAR翻看後，判定入球無效。森林於55分鐘扳平，一次左路角球，近柱的尼高拉斯杜明基斯從底線走回高位，背門加一頭，皮球卻剛好笠到遠柱網仔入網。這場護級大戰的最終勝利者是森林，韋斯咸門將艾路拿出迎打手槌不中皮球，並侵犯了基比斯韋特，經VAR翻看後判森林獲得12碼；基比斯韋特親自操刀中鵠。

紐奴未投降：還有很多場未踢

最終森林以2：1反勝韋斯咸，森林以6勝3和12負得21分續排第17位，與身處降班區的韋斯咸拉開至7分。韋斯咸近6場輸5場，則以3勝5和13負得14分排第18位，領隊紐奴賽後強調未投降：「未完結，還有很多場未踢。7分差距，大家理所當然地認為我們會降班，但我不容許這樣的感覺帶入更衣室。」

