非洲國家盃16強｜阿密特迪亞路傳射建功 科特迪瓦3：0布基納法索

非洲國家盃16強，力爭衛冕的科特迪瓦有阿密特迪亞路貢獻一入球一助攻，以3：0擊敗布基納法索晉級。他們將與埃及爭入4強。

阿密特迪亞路傳射建功。法新社

迪亞路於20分鐘為科特迪瓦開紀錄。法新社

巴索馬拿托尼為科特迪瓦埋齋。法新社

科特迪瓦於20分鐘打開紀錄，效力曼聯的迪亞路於禁區內被包圍，但他憑個人突破扭過守將，最後冷靜「Chip射」笠過敵軍門將破網，助球隊領先1：0。迪亞路於32分鐘貢獻助攻，他在右路突破後，橫傳於中路在禁區頂的隊友恩迪奧文迪，後者第一時間起腳破網，科特迪瓦半場領先2：0。

8強硬撼埃及

換邊後繼續是科特迪瓦的攻勢，迪亞路有一次單刀機會，但他的射門被布基納法索門將哥菲用腳擋走。科特迪瓦在末段再攻破布基納法索的大門，87分鐘巴索馬拿托尼於左路突破，引球推進大半場入禁區後，起腳射近柱破網。最終科特迪瓦以3：0擊敗布基納法索晉級8強，將於周六深夜硬撼埃及。