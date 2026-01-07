Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜施美安般尼茅夫最終戰 鬥熱刺後赴曼城體測

足球世界
更新時間：06:03 2026-01-07 HKT
發佈時間：06:03 2026-01-07 HKT

安東尼施美安轉會曼城一事，即將成真。據報施美安在曼城的體測日期已定，將在今晚深夜鬥熱刺後的翌日，完成轉會前的最後一步。

今晚深夜鬥熱刺，勢成施美安效力般尼茅夫的最終戰。路透社
施美安今季為般尼茅夫入9球並有3次助攻。路透社
伊拉奧拿估計今晚將是施美安的最終戰。路透社
施美安的買斷條款自1月1日起生效，有效期只有10日，傳聞指曼城、曼聯、利物浦、車路士和熱刺均對這名般尼茅夫主將感興趣，但有正式與般尼茅夫洽談的只有曼城。踏入2026年經過幾場比賽後，施美安轉會一事即將落實。據《BBC》報道，般尼茅夫已經與曼城達成協議，施美安將於今晚深夜代表般尼茅夫踢最後一場、英超主場迎戰熱刺後，於周四到曼城體測，完成加盟前最後一步。

伊拉奧拿：估計會是施美安的最終戰

般尼茅夫領隊伊拉奧拿，亦在賽前記者會表示：「我估這應該會是他的最終戰。這是我個人的看法，但沒有任何東西是已經簽訂的。我的個人見解，是基於對市場和一些傳聞的理解，但沒有任何協議。他目前仍是己隊球員，我希望這一直繼續下去。」施美安今季為般尼茅夫攻入9球並貢獻3次助攻，伊拉奧拿補充「要填補施美安的空缺，幾乎是不可能的」。

