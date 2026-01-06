Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│迪歷特累艾摩廉被炒？生涯效力球隊都有教練離任

足球世界
更新時間：14:21 2026-01-06 HKT
發佈時間：14:21 2026-01-06 HKT

魯賓艾度廉(Ruben Amorim)周一被曼聯辭退，或許與陣中中堅馬菲斯迪歷特(Matthijs de Ligt)有關？原來這名荷蘭守將由2016至17球季出道至今，他效力的球隊每季都有主帥離任，隨住艾摩廉落台，這個「傳統」繼續延續，11個球季從不間斷。

出道至今11季都有教練離任

馬菲斯迪歷特於2016至17球季在母會阿積士出道，提拔他的保斯季尾被多蒙特挖角。之後的兩季他繼續留在阿積士，季內分別有基沙及坦哈格離任。到2019至20賽季他轉投祖雲達斯，首季有沙利被解僱，之後兩季則有派路和艾歷基離開。22至23球季去到拜仁慕尼黑，首季見證拿格斯文被炒，翌季則有杜曹捱唔到季尾。

馬菲斯迪歷特感謝艾摩廉。馬菲斯迪歷特IG截圖
馬菲斯迪歷特感謝艾摩廉。馬菲斯迪歷特IG截圖

效力曼聯兩季 坦哈格、艾摩廉先離開

2024年25球季坦哈格將他帶往曼聯，可是兩人僅和合作了3個月，前者就被紅魔辭退，換上魯賓艾摩廉。這名26歲荷蘭中堅今季在艾摩廉麾下踢出離開阿積士後最佳水平，可是因為背傷自去年12月起缺陣，如今艾摩廉更在他養傷期間被辭退。

迪歷特出道至今11個球季，其效力的球隊每季都有教練離開，這個「傳統」繼續延續。

英超│艾摩廉被炒後與太太輕鬆散步 傳休息半年下季重返教職

