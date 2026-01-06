Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯球員多數不滿辭退艾摩廉 管理層行動前無徵詢球員意見

足球世界
更新時間：12:09 2026-01-06 HKT
發佈時間：12:09 2026-01-06 HKT

曼聯在周一辭退領隊魯賓艾摩廉(Ruben Amorim)，據報隊內多數球員對球隊的行動感到不滿。知情人士透露，這名葡萄牙少帥在隊內頗受歡迎，截至被解僱前一刻都得到大部份球員支持，隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes，簡稱B費)在內多人立即在社交媒體向他表達感謝。同時消息指管理層在行動前，沒有徵詢球員意見，隊內怨氣更大。

管理層無徵詢球員意見

英國《太陽報》透露，曼聯球員在周一早上得知魯賓艾摩廉將會被解僱，雖然眾人過去幾日已隱約察覺到有大事發生，但紅魔今次作出辭退的決定，與之前幾任主帥的做法不同，管理層事前沒有徵詢球員的意見，大家對此怨氣甚大。再者艾摩廉在隊內一直頗受歡迎，直至聖誕新年快車期間仍然得到大部份球員的支持，所以隊內多數戰將都對艾帥被解僱一事感到不滿。

多人發文感謝艾摩廉

在會方周一公布消息後，多位魔將在社交平台向艾摩廉表達了謝意，包括達洛治、哈利馬古尼、馬菲斯迪歷特、阿密得迪亞路、麥比奧莫、美臣蒙特和B費，就連早前被他公開批評的多古、約舒亞舒克斯和班捷文施，都有發聲感謝。對比摩連奴於2018年下台，當時只有4位曼聯球員公開發文感謝。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
18小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
18小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
16小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
15小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
15小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
16小時前
生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳密集槍聲 數小時前臨時總統就任
01:10
生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳密集槍聲 數小時前臨時總統就任
即時國際
3小時前
萬千星輝2025丨佘詩曼四度封視后欠新鮮感？竟被呼籲讓獎畀李施嬅 網民：但係阿佘真係做得好喎
萬千星輝2025丨佘詩曼四度封視后欠新鮮感？竟被呼籲讓獎畀李施嬅 網民：但係阿佘真係做得好喎
影視圈
14小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
2小時前
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
影視圈
18小時前