英超│曼聯球員多數不滿辭退艾摩廉 管理層行動前無徵詢球員意見

曼聯在周一辭退領隊魯賓艾摩廉(Ruben Amorim)，據報隊內多數球員對球隊的行動感到不滿。知情人士透露，這名葡萄牙少帥在隊內頗受歡迎，截至被解僱前一刻都得到大部份球員支持，隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes，簡稱B費)在內多人立即在社交媒體向他表達感謝。同時消息指管理層在行動前，沒有徵詢球員意見，隊內怨氣更大。

管理層無徵詢球員意見

英國《太陽報》透露，曼聯球員在周一早上得知魯賓艾摩廉將會被解僱，雖然眾人過去幾日已隱約察覺到有大事發生，但紅魔今次作出辭退的決定，與之前幾任主帥的做法不同，管理層事前沒有徵詢球員的意見，大家對此怨氣甚大。再者艾摩廉在隊內一直頗受歡迎，直至聖誕新年快車期間仍然得到大部份球員的支持，所以隊內多數戰將都對艾帥被解僱一事感到不滿。

多人發文感謝艾摩廉

在會方周一公布消息後，多位魔將在社交平台向艾摩廉表達了謝意，包括達洛治、哈利馬古尼、馬菲斯迪歷特、阿密得迪亞路、麥比奧莫、美臣蒙特和B費，就連早前被他公開批評的多古、約舒亞舒克斯和班捷文施，都有發聲感謝。對比摩連奴於2018年下台，當時只有4位曼聯球員公開發文感謝。