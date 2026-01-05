英超｜曼聯突宣佈與艾摩廉分手 領軍14個月勝率低於39%創新低

曼聯今日突然宣佈解僱主帥魯賓艾摩廉(Ruben Amorim)，這位少帥在效力14個月後就宣佈分手，回顧艾摩廉在曼聯的日子可謂爭議滿滿，陣式爭議再加上各項賽事勝率低於39%，加上上戰逼和列斯聯後，在記者會直接喊話指自己是「領隊而非僅是教練。」令他與管理層的矛盾浮上水面，相信亦是今次分手的主因。

魯賓艾摩廉2024年11月從士砵亭轉投曼聯。AFP

曼聯突宣佈與艾摩廉分手。AFP

艾摩廉接替坦哈格 劍指重塑曼聯榮光

魯賓艾摩廉2024年11月從士砵亭轉投曼聯，頂替因成績不佳和更衣室氣氛問題而落馬的坦哈格(Erik ten Hag)，簽約3年其中並不包含任何解約折扣條款，意味着今次曼聯需要全額支付解約金，可見球隊鐵了心要和艾帥分手。

但這位來自葡萄牙的少帥接手曼聯半年依舊未見起色，以第15名完成該季賽事無緣歐賽，但曼聯對這名少帥依然保有信心，今夏更買入施斯高、麥比奧莫以及根夏等作增兵，更出清安東尼和加拿曹等坦哈格愛將，可見其重建曼聯榮光的決心之堅決。

艾摩廉接手曼聯戰績創新低。AFP

艾摩廉接手戰績創新低 加上與管層矛盾成分手導火索

然而現實卻不如人意，2025年8月的足總盃第2圈賽事，曼聯作客甘士比竟在戰成2:2後，在12碼大戰中遭這支英乙球隊淘汰，這一戰後已能預視今季曼聯的走勢不會一帆風順，而從走勢上亦確實如此。

艾帥最被垢病的是他一直堅持採用3-4-2-1的陣式，但一直以來收效甚微，外界亦一直質疑艾帥應該轉用其他陣式，但他亦多次公開強調不會變陣，今季20戰僅得8勝7平5負，一直徘徊在積分榜中游位置，最近鄰近冬季轉會窗，兼且先後對狼隊和列斯聯2隊偏下游的球隊都以和波作結，艾摩廉與管理層的矛盾徹底爆發，這名少帥在上場逼和列斯聯賽後記者會上，強調自己是「領隊而非僅是教練。」矛頭直指先前與管理層在引援和轉陣上的分歧，再加上戰績並不理想，各賽事勝率低於39%，創曼聯歷任主帥新低，今次分手實際上也並不意外。

