英超│艾摩廉被炒後與太太輕鬆散步 傳休息半年下季重返教職

魯賓艾摩廉被曼聯辭退後，英國時間周一中午與太太外出散步，戴上太陽眼鏡的兩人笑容滿面神情輕鬆，似乎離開紅魔對前者而言是一種解脫。而消息人士透露這名葡萄牙籍少帥想休息半年，陪伴家人，到下季才重返教練崗位，並有信心自己的執教經歷不會被紅魔歲月影響。

與太太散步面露笑容

曼聯在英國時間周一早上宣布辭退魯賓艾摩廉，後者在中午後與太太離開位於柴郡的大宅，外出散步。當時不少記者在其大宅外待候，只見戴上太陽眼鏡的兩人神情輕鬆，全程面帶笑容，艾摩廉更不時向記者打招呼，與過去兩星期一直愁眉苦臉截然不同，重拾上任初期的陽光本色，似乎離開紅魔才是解脫。

休息半年下季再出發

而《每日郵報》等媒體透露，這名葡萄牙少帥想休息半年，清空思緒和陪伴家人，今季內都不會接受任何邀請，下季才回到教練崗位。同時消息人士指，艾摩廉認為在紅魔的14個月旅程，不會對自己的執教生涯產生任何負面影響，有信心在新東家可以盡展所長，拾回昔日任教士砵亭是的風采。

相關報導：英超｜曼聯突宣佈與艾摩廉分手 領軍14個月勝率低於39%創新低、英超│曼聯宣佈領隊魯賓艾摩廉離任 成新年第二位下台主帥、英超│曼聯球員多數不滿辭退艾摩廉 管理層行動前無徵詢球員意見、英超｜曼聯急炒主帥艾摩廉 預料聘請到解聘總成本達2700萬鎊