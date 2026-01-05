英超│曼聯宣佈領隊魯賓艾摩廉離任 成新年第二位下台主帥

曼聯今日突然宣佈，主帥魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）已正式離任，成為新一年第二位下台的英超領隊。

球會今日發聲明指主帥魯賓艾摩廉已正式離任，並稱鑑於曼聯目前在英超聯賽中排名第六，球會管理層在艱難的抉擇後，認為此刻是作出改變的合適時機，以為球隊爭取最佳的聯賽最終排名提供機會。

球會方面表示，感謝魯賓為球隊作出的貢獻，並祝願他未來一切順利，而球隊在周三對陣般尼的比賽，將由U18教練費查（Darren Fletcher）暫代領軍。

賽後言論引爆矛盾

紅魔怒炒艾摩廉的導火線相信與他昨晚於英超以1：1逼和列斯聯後在賽後記者會的言論脫不了關係。他在記者會中強調自己是「領隊（Manager）而非僅是教練（Head Coach）」，並暗示自己會在明年約滿後離隊。

他在昨仗賽後列斯聯後出席記者會，被問及是否仍獲會方支持時，澄清自己在球會的角色：「我留意到你們接收到的資訊，都是經過篩選的。我來到是要做曼聯的領隊，而不是教練。這一點很明確。我知道我不是杜曹、不是干地，也不是摩連奴，但我就是曼聯的領隊。這還會維持18個月，直到會方決定換人為止。這就是我的觀點。我想以此作結：我不會辭職，並會繼續履行職務，直至有人來接替我為止。」

有知情人士亦透露這名葡萄牙籍少帥與體育總監韋確斯(Jason Wilcox)為首的高層關係緊張，主要源於兩方面，首先是不停被要求放棄「3421」陣式，一定要改踢4後衛。其次是他想得到轉會資金引援，卻立即被拒絕。

季初股東曾稱給予艾摩廉3年時間證明自己

季初曼聯戰績欠佳，當時領隊艾摩廉已經備受壓力。但股東之一的拉克特利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）曾向他大派定心丸，希望給予對方3年時間，證明自己。

拉克特利夫當時說：「魯賓需要在3年內證明他是出色的教練……足球不是一夜之間的事。看看阿仙奴的阿迪達，他頭幾年也是非常艱難。我們必須有耐性，球隊有長期的計劃，這不是可以立刻啟動的開關。」

拉克特利夫持股不足三成，被問到若果班主格拉沙家族要求他炒艾摩廉的話，會發生什麼事，拉克特利夫說：「這不會發生。要管理像曼聯這麼龐大而複雜的球會，靠遠端操控是不可行的。我們是腳踏實地在這裏工作。」

