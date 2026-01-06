英超｜曼聯急炒主帥艾摩廉 預料聘請到解聘總成本達2700萬鎊

曼聯在經歷完先後賽和狼隊和列斯聯，之後主帥魯賓艾摩廉更公開要求要更多話語權，昨日曼聯選擇直接與這位僅效力14個月的少帥分手，但曼聯亦要為此付上昂貴的代價，因從聘請到解聘艾帥總成本高達2700萬英鎊。

艾摩廉執教期間各賽事勝率僅36.92%。路透社

艾摩廉執教曼聯14個月成本高達2700萬鎊。路透社

艾摩廉執教曼聯14個月成本高達2700萬

葡萄牙40歲少帥魯賓艾摩廉接手曼聯前執教葡超的士砵亭，2024年10月曼聯以830鎊買斷艾帥在士砵亭的合同，另外支付90萬令他提前報到開始接手上任主帥坦哈格的工作，他當時與曼聯簽訂一份年薪650萬的合同，合約期到2027年6月其中合約中也沒有任何解約折扣條款，曼聯今次急急腳炒艾帥，意味著需要支付1005萬鎊的合約補償金，另外隨他而來的五人教練團亦需要另外支付補償金，預料從當時聘請到解聘艾摩廉成本高達2700萬鎊，付出如此高昂的費用也可見紅魔已堅決與艾帥分手。

