Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯急炒主帥艾摩廉 預料聘請到解聘總成本達2700萬鎊

足球世界
更新時間：12:28 2026-01-06 HKT
發佈時間：12:28 2026-01-06 HKT

曼聯在經歷完先後賽和狼隊和列斯聯，之後主帥魯賓艾摩廉更公開要求要更多話語權，昨日曼聯選擇直接與這位僅效力14個月的少帥分手，但曼聯亦要為此付上昂貴的代價，因從聘請到解聘艾帥總成本高達2700萬英鎊。

艾摩廉執教期間各賽事勝率僅36.92%。路透社
艾摩廉執教期間各賽事勝率僅36.92%。路透社
艾摩廉執教曼聯14個月成本高達2700萬鎊。路透社
艾摩廉執教曼聯14個月成本高達2700萬鎊。路透社

艾摩廉執教曼聯14個月成本高達2700萬

葡萄牙40歲少帥魯賓艾摩廉接手曼聯前執教葡超的士砵亭，2024年10月曼聯以830鎊買斷艾帥在士砵亭的合同，另外支付90萬令他提前報到開始接手上任主帥坦哈格的工作，他當時與曼聯簽訂一份年薪650萬的合同，合約期到2027年6月其中合約中也沒有任何解約折扣條款，曼聯今次急急腳炒艾帥，意味著需要支付1005萬鎊的合約補償金，另外隨他而來的五人教練團亦需要另外支付補償金，預料從當時聘請到解聘艾摩廉成本高達2700萬鎊，付出如此高昂的費用也可見紅魔已堅決與艾帥分手。 

相關報導：英超│艾摩廉被炒後與太太輕鬆散步 傳休息半年下季重返教職英超｜曼聯突宣佈與艾摩廉分手 領軍14個月勝率低於39%創新低英超│曼聯宣佈領隊魯賓艾摩廉離任 成新年第二位下台主帥英超│曼聯球員多數不滿辭退艾摩廉 管理層行動前無徵詢球員意見

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
20小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
20小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
16小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
18小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
18小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
16小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
3小時前
生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳密集槍聲 數小時前臨時總統就任
01:10
生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳密集槍聲 數小時前臨時總統就任
即時國際
4小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
4小時前
萬千星輝2025丨佘詩曼四度封視后欠新鮮感？竟被呼籲讓獎畀李施嬅 網民：但係阿佘真係做得好喎
萬千星輝2025丨佘詩曼四度封視后欠新鮮感？竟被呼籲讓獎畀李施嬅 網民：但係阿佘真係做得好喎
影視圈
15小時前