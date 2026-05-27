藝人名氣亦難撐！？麥秋成、湯怡沙田雞蛋仔店開業一年即告結業 發文嘆：我哋終於分手啦

近年本港食肆結業潮持續，不少實體店舖面臨經營挑戰。位於沙田新城市廣場一田百貨內的雞蛋仔店「KAKAchevée」，於周一（25日）正式結業，該店由藝人麥秋成及湯怡主理，開業僅僅一年，麥秋成在社交平台發文回顧創業經歷，坦言對結束營業感到「唔捨得」。

藝人麥秋成主理 沙田雞蛋仔店「KAKAchevée」開業一年即告結業

藝人湯怡及麥秋成於一年前在沙田新城市廣場3期1樓「一田食堂」內，開設主打特色雞蛋仔及格仔餅的小店「KAKAchevée」。近日，麥秋成在社交平台上發文，以「我哋終於分手啦」為題，向大眾交代小店結束營業的消息，並分享了這一年來的創業點滴與感受。

「KAKAchevée」由湯怡在2020年建立的精緻烘焙品牌，其位於金鐘的實體店主要提供西式甜點。至於設於沙田的分店則專注於提供多款破格口味的雞蛋仔，當中包括「爆葱爆蛋雞蛋仔」、「芫荽爆蛋雞蛋仔」以及「豬柳夾蛋芝士雞蛋仔」等。

首創港式風味 豬柳蛋/爆葱/蘋果肉桂雞蛋仔

麥秋成在帖文中回顧了這段由零開始的創業路。他透露當初為了開店，專程走到元朗學習製作雞蛋仔與格仔餅，並致力研究多款創新口味，他特別提到「芫荽爆蛋雞蛋仔」及「蘋果肉桂雞蛋仔」是他的首選。

首次進軍飲食界，麥秋成親力親為參與品牌設計、產品包裝以至手寫餐牌，並坦言過程中「碰到唔少釘」，他亦對客人的支持感到非常滿足，並形容「先唔好講賺錢定蝕錢，見到客人回頭返嚟話俾你聽好食，乜都抵啦」。至於未來會否另覓地點重開，麥秋成則直言目前「未答到你」。

網民感惋惜：真係超級用心做

結業消息傳出後，不少曾光顧的網民都感到惋惜，紛紛留言大讚其出品用心、蛋漿調配得宜，配料有心思。有食客特別讚賞「KAKAchevée」口味創新，表示即使外賣回家隔夜翻熱依然「超級好食」；亦有熟客表示一家人經常光顧，並鼓勵麥秋成「像你跳舞一樣，加油向前」。不過，同時亦有部份網民坦言小店「無咩宣傳」，直至結業才得悉該處有雞蛋仔售賣，對未能及時光顧感到遺憾。

資料來源：mcshing、kakachevee_cake_dessert