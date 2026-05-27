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佐敦醉瓊樓飯店結業！64年客家菜名店翻新求變不果：不敵時勢 梅菜扣肉／鹽焗雞以後要去呢度食...

飲食
更新時間：13:34 2026-05-27 HKT
發佈時間：13:34 2026-05-27 HKT

在現今餐飲業競爭激烈的環境下，本港傳統老店屢臨生存考驗。始創於60年代、屹立佐敦長達64年的傳統客家菜老字號「醉瓊樓飯店」，於昨日（5月26日）正式宣告結業。縱然該店曾嘗試由年輕一代回巢翻新轉型，最終仍無奈不敵大環境轉變，經營困難，終決定黯然離場。

三代經營「九龍醉瓊樓」結業 翻新重開免茶芥加一救市不果

《星島頭條》記者就結業一事聯絡九龍「醉瓊樓」店方查詢，負責人親證結業消息，並透露該店由他們一家三代作家族式經營。據負責人指出，年輕一代少東其實在十多年前已另起爐灶，開設了「老三油渣麵」品牌。去年十月，眼見家族品牌經營日漸困難，少東曾嘗試回巢幫忙，為店舖進行簡單翻新裝修粉飾，當時曾對外宣佈「由醉瓊樓太子爺重新出發」。除了推出免茶芥、免加一的平價套餐救市，亦加入如「冰鎮菠蘿咕嚕肉」等創新菜式。

然而，店方坦言：「無奈大環境影響，時勢問題」，加上「經營餐廳的爸爸年紀開始大，生意又不景氣」，即使兒子已經努力過，亦無法改變生意每況愈下的狀況，因此最終選擇結業。

佐敦64年懷舊招牌成絕響

說到香港的客家菜，「醉瓊樓」絕對是一個繞不開的名字。在七十年代的全盛時期，與「醉瓊樓」一名相關的餐館，全港一度有40多間，風頭無兩。不過多間「醉瓊樓」之間並無關係，僅因為未有店家註冊商標，才令不同客家老闆開店都共用這個名頭。而當中位於佐敦西貢街的九龍「醉瓊樓飯店」，是近年碩果僅存經營最久的「醉瓊樓」之一。

該店樓高四層，自1961年開業，門楣上方一直高懸著由被譽為「當代草聖」于右任所題的啞金色大字牌匾。走入店內，設有寬敞舒適的閣樓，湖水綠色的牆身瓷磚配上傳統的木製大圓枱與紅皮鐵椅，加上牆上的手寫餐牌，處處透露著老店濃厚而樸實的懷舊風味。

客家名菜   由少東旗下老三油渣麵繼承 

結業消息傳出後，不少食客以為鹽焗雞、梅菜扣肉等客家經典名菜將成絕響，對此感到十分惋惜。不過，負責人亦為食客帶來了好消息：「如果客人想重溫醉瓊樓的味道，可以去太子爺自己開的食店『老三油渣麵』，該店都有賣醉瓊樓梅菜扣肉、鹽焗雞等名菜」，讓這份傳承了逾半世紀的味道得以用另一種形式延續。

同場加映：觀塘工廈餐廳爆結業潮？6間人氣打工仔食堂離場 老字號大排檔、人龍麵店不敵飲食寒冬

 

 

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