觀塘工廈餐廳爆結業潮？6間人氣打工仔食堂離場 老字號大排檔、人龍麵店不敵飲食寒冬

觀塘工廈結業潮｜近月香港餐飲業迎來嚴峻考驗，觀塘多間食店接連宣布結業。在今年4月至5月期間，至少有六間位於商業及工廠大廈的知名餐廳，受到營商環境轉差及營運成本上升等影響，相繼決定退場，這一連串的結業消息亦在網絡上引起了廣泛關注。

觀塘餐廳結業潮 6間打工仔食堂相繼退場 租金與消費模式轉變成結業主因

觀塘區工廈近期出現食肆結業潮，新匯聚餐廳小廚、小田拉麵、五月星牛肉麵等多間人氣餐廳相繼結業，綜合各餐廳透露的結業原因，普遍離不開租金與食材成本急升、市民消費習慣改變以及租約期滿等現實困境，令區內不少街坊及上班族深感惋惜。

1. 觀塘30年老字號大排檔「新匯聚餐廳小廚」結業

觀塘30年老字號大排檔「新匯聚餐廳小廚」結業

位於觀塘成運工業大廈的「新匯聚餐廳小廚」宣布結業，該店前身為位於牛頭角下邨的知名大排檔「金利來食坊」。店方近期於社交平台上透露，因整體經營環境不理想，最終決定退場。他們同時發文向顧客表達謝意，感激食客一直以來的支持與厚愛，並期盼未來有緣再聚。這間承載著許多觀塘上班族回憶的食堂結業，讓不少經常光顧的熟客感到惋惜。

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2. 駱駝漆大廈人龍店 小田拉麵5月底正式結業

駱駝漆大廈人氣食店 小田拉麵5月底正式結業

坐落於觀塘駱駝漆大廈的「小田拉麵」將營業至5月31日。店方表示，面對食材價格急升、租金壓力以及整體消費氣氛疲弱等多重打擊，經考量後無奈結業。該店以主打天然無添加的濃厚鮮雞白湯聞名，其招牌奶白色湯底深受食客歡迎，過去店舖門外經常大排長龍，輪候入座的情況時有發生。

3. 自由拉麵開業一年退場 曾靠三色豆、芫荽拉麵掀起話題

自由拉麵開業僅一年退場 苦嘆港人消費模式轉變

同樣位於駱駝漆大廈的「自由拉麵」亦宣布將於6月10日結束營業，該店以提供食客自由配搭湯底為賣點，開業至今僅約一年，在今年初更因推出極具話題性的「三色豆拉麵」而引起網絡熱烈討論。店方解釋，由於香港市民近期的消費習慣出現變化，在衡量營運成本、店舖租金及大環境等綜合因素後作出了停業決定。該店在今年初曾因推出極具話題性的「三色豆拉麵」而引起網絡熱烈討論。

4. 正宗台灣風味 五月星牛肉麵6月底告別

正宗台灣風味 五月星牛肉麵6月底告別

位於駱駝漆大廈的台菜餐廳「五月星牛肉麵」預計將於6月底結業。該餐廳主打正宗台灣風味的牛肉麵，招牌湯底採用擁有70年歷史的台灣秘方，並以新鮮牛骨熬製超過20小時而成，主打清甜濃郁。店方坦言，過去一段時間一直努力支撐並持續研發新菜式，但面對越來越多無法抗力的外在因素，最終只能選擇離場。

5. 校園風主題Cafe timescoffee將結業

校園風主題Cafe timescoffee將結業

位於觀塘美興工業大廈的「timescoffee」是一間以校園風為主題的咖啡店，主打西式與台式結合的Fusion料理。店方日前發布公告，指出因租約即將屆滿，餐廳將會營業至6月底或7月初，具體的最後營業日子將於稍後正式公布。

6. 觀塘人氣Shabu Shabu 扇火鍋5.31結業

觀塘人氣Shabu Shabu 扇火鍋5.31結業

進駐觀塘1亞太中心長達十年的日式涮涮鍋餐廳「扇火鍋 Shabu Sen」，日前於社交平台宣布因營運安排變動，將營業至5月31日。自2013年開業以來，該店憑藉提供自家牧場飼養的日本黑毛和牛、北海道四元豚以及豐富的自助配料及炸物區，成功在觀塘區內建立穩定的客源。

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網民：好多都係樓上舖 ，好少外來客

結業潮引來各方迴響，不少熟客對此感到惋惜。然而，網民對觀塘區的餐飲生態則有不同看法，有人直言該區部分小型餐廳「平均應該算全港最難食，仲要賣得貴」，認為「同一個價錢同一個菜系，其他地區都一定好食過觀塘」。

亦有網民針對該區租金情況進行分析，指出「觀塘嘅商舖唔會平租」，特別是工廠區因改變土地用途需要補地價，「嗰邊啲鋪租係高得好誇張」。在「貴租要賺」的壓力下，餐廳無奈要「慳成本慳人工慳貨錢，所以出品質素一定差」。此外，有意見指出工廈餐廳「好多都係樓上舖 ，好少外來客」，在「僧多粥少」的情況下，經營本就舉步維艱。

資料來源：LIHKG