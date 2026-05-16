放題店結業潮2026｜任食任飲都搞唔掂！7個月連執7間 燒肉/雞煲/海鮮火鍋 旺角兆萬成重災區

近年本港飲食業經營環境嚴峻，租金高昂加上港人消費模式轉變，除了連鎖酒樓外，主打任食任飲的放題餐廳也迎來結業潮。在過去短短7個月內，至少有7間人氣放題餐廳相繼結業，當中旺角兆萬中心更成為重災區，有兩間知名食店離場，令不少熟客及網民惋惜。

2026年放題店結業潮｜7個月連環執7間 旺角兆萬中心成重災區

多間曾備受追捧的任飲任食餐廳，包括日式放題、燒肉、雞煲及海鮮火鍋等，自去年尾起紛紛在社交平台宣布結業。打響頭炮是於長沙灣開業逾10年的紅火雞煲，其後就有於旺角人氣食廈的網紅食店極上帝王水產放題及紅火鮮料火鍋相繼離場。而日本過江龍宮崎肉本舖亦難逃一劫，於短短一年內兩度結業，正式撤出香港。

1. 千之味九龍灣店租約期滿 網民嘆「Lunch少咗個地方選擇」

2026年放題店結業潮｜千之味九龍灣店租約期滿 網民嘆「Lunch少咗個地方選擇」

人氣壽司店「千之味刺身壽司專門店」近日於社交平台宣布，經營逾4年的九龍灣分店「千之味．初」已於5月31日因租約期滿結業。店方形容該店為品牌的「專屬試驗場」，因許多新優惠及經營模式皆在這間分店試行，例如210分鐘放題及「拉麵x居酒屋」等。消息傳出後，許多熟客及網民均留言表示不捨，慨嘆「Lunch少咗個地方選擇啦」，同時亦有網民推測該舖位是否「真係咁難做」，對結業原因議論紛紛。

2. 和牛燒肉一郎全線結業 「燒肉新幹線」成絕響

放題店結業潮2026｜和牛燒肉一郎全線結業 「燒肉新幹線」成絕響

曾以「燒肉新幹線」智能送餐為賣點的和牛燒肉一郎，其最後一間位於荃灣的分店已於4月30日結業，代表該品牌已全線撤出香港。餐廳於2021年開業時，憑「全港首創」的創新送餐方式一度成為熱話，高峰期更有4間間分店。雖然有不少熟客表示惋惜，但亦有網民指餐廳近年質素大不如前，認為結業是「預料之中」。

3. 日本過江龍宮崎肉本舖 不足一年兩度結業

2026年放題店結業潮｜日本過江龍宮崎肉本舖 不足一年兩度結業（圖為銅鑼灣店）

主打自家牧場A5和牛的日本過江龍「宮崎肉本舖」，其香港店於5月1日再次宣布結業，結束在天后不足一年的營運。該店於2022年首度登陸銅鑼灣，以原隻買入一頭牛作招徠，惟2025年初結業後，同年6月遷至天后重開。對於在短時間內兩度結業，餐廳在社交平台感謝顧客支持，但消息令不少忠實食客感愕然。許多網民留言大嘆可惜，表示「依家啲人唔肯比高價食好嘢」，並慨嘆不知何處才能再品嚐到如此優質的和牛。

4. 兆萬紅火放題鍋不敵洪流 老闆化身網紅難救市

2026年放題店結業潮｜兆萬紅火放題不敵洪流 老闆化身網紅難救市

位於旺角知名食廈兆萬中心、主打雞煲的紅火鮮料火鍋專門店已於5月3日結業。為應對港人北上消費及生意下滑的衝擊，該店老闆輝哥曾親自化身網紅，活躍於小紅書拍片宣傳，惟最終仍難敵洪流。輝哥在結業影片中苦嘆香港經濟環境差，更指「諗到頭髮都冇晒」。有食客對店家結業感可惜，但亦有網民認為餐廳經營模式是主因，直指「每一間一做到放題，遲早完」，加上本港租金昂貴，均是導致其結業的關鍵。

同場加映︰旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒

5. 流水蝦燒烤場「蝦蝦燒」 結束5年半經營

2026年放題店結業潮｜流水蝦燒烤場「蝦蝦燒」 結束5年半經營

曾是流水蝦放題先驅之一的燒烤餐廳「蝦蝦燒」，將於5月17日光榮結業，結束5年半的經營。負責人表示近年人流稀少，加上堅持選用優質食材以致成本高昂，長期面對巨大經營壓力，即使近期推出5小時任食優惠亦難挽頹勢，最終無奈結業。結業消息引來大批熟客留言，深感可惜，並大讚餐廳食物質素，「同類舖中做得最好係你哋」，慨嘆不知何處能再嚐到同等美味。

同場加映︰流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......

6. 兆萬網紅店「帝王水產」 老闆嘆虧損史無前例

2026年放題店結業潮｜兆萬網紅店「帝王水產」 老闆嘆虧損史無前例

網紅食店「極上帝王水產放題」，於3月31日率先退場旺角兆萬中心。老闆在員工群組中坦言，餐廳上年度錄得「史無前例的虧損」，加上市道不景及租約期滿等多重打擊，只能無奈離場。該店曾憑店員小龍哥拍攝搞笑宣傳片在網上爆紅，成功起死回生。對於結業，網民則反應兩極，有人認為餐廳曾涉食物中毒事件，能維持至今已是奇蹟，但亦有不少粉絲對小龍哥的努力感到惋惜，特意在結業前光顧以示支持。

同場加映︰旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...

7. 長沙灣紅火雞煲捱唔住 老闆娘拍片哭訴「月蝕30萬」

放題店結業潮2026｜長沙灣紅火雞煲捱唔住 老闆娘拍片哭訴「月蝕30萬」

在長沙灣經營逾10年的紅火雞煲，於去年10月尾結業。老闆娘妹姐於結業前連日拍片哭訴，指面對經濟不景、港人北上消費及高昂租金的多重夾擊，餐廳近半年每月虧蝕近30萬，實在無法支撐。不過，有網民對其頻繁拍片感懷疑，質疑是「假執笠」，並指店家將轉戰尖沙咀。對此，妹姐親自回應，證實長沙灣店因虧損嚴重確實結業，之後會與友人合資在尖沙咀開新自助火鍋店，但不再是「紅火」品牌，亦不會再賣雞煲。

同場加映︰長沙灣人氣雞煲10.31結業！老闆妹姐連日拍片慘呻︰每月30萬蝕足半年 網民指「假執笠」當事人親回應…