人氣Shabu Shabu「扇火鍋」結業！屹立觀塘1亞太中心13年 網民推測結業主因…

觀塘扇火鍋結業｜香港餐飲業近年充滿挑戰，不少經營已久的食肆需改變策略求存或甚至面臨結業。位於觀塘1亞太中心、開業逾十年的日式涮涮鍋餐廳「扇火鍋」，近日宣布因營運安排調整，將於5月31日（日）後正式結業，暫時與大眾道別。

觀塘人氣Shabu Shabu「扇火鍋」5.31結業！網民大感惋惜

「扇火鍋」結業公告慨嘆：圍住熱鍋的回憶非常珍貴

今日（20日），觀塘人氣日式火鍋店「扇火鍋 Shabu Sen」在Facebook專頁上發布結業公告，向大眾交代將營業至下周日（5月31日）。店方在帖文中解釋，是次結業是由於營運安排調整，並感慨道無論食客是下班後前來用膳，抑或是與重要的人圍爐相聚，「呢啲回憶對我哋嚟講都非常珍貴」。

餐廳自2013年開業以來，一直主打日式涮涮鍋 Shabu Shabu，以供應日本自家牧場飼養的黑毛和牛及北海道四元豚為賣點。餐廳亦設有自助區提供多款飲料、鍋物配料及炸物等，多年來在觀塘區累積了一定的客源。

網民推測結業主因

有不少熟客對這間在觀塘區屹立十多年的火鍋店感到不捨，留言感謝店方「我久唔久就去你哋度食，多謝你哋咁多年嘅服務」；另一方面，也有網民指出市場競爭殘酷，認為區內同類型餐廳林立導致客源流失。

扇火鍋 Shabu Sen

地址：觀塘觀塘道414號1亞太中心2樓205號舖

電話：2780 7028

營業時間：星期一至日 11:30 - 22:00

最後營業日：5月31日



資料來源：扇火鍋 Shabu Sen