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九龍灣工廈「富怡粉麵中西美食」結業！開業22年 主打切腩粉麵 網民嘆十年加價一倍

飲食
更新時間：17:08 2026-05-20 HKT
發佈時間：17:08 2026-05-20 HKT

在經濟不景氣及經營成本上漲的影響下，香港再有老字號餐廳選擇退場。在九龍灣屹立長達22年的「富怡粉麵中西美食」最近張貼出結業告示，宣布將於本月底光榮結業，意味著這間陪伴區內上班族多年的老牌食店將成為歷史。

屹立九龍灣工廈地舖22年！老字號牛腩粉麵店「富怡粉麵中西美食」結業 

昨日（19日），有網民在社交平台Threads上分享九龍灣老牌食店「富怡粉麵中西美食」結業的消息。根據網民上載的照片顯示，店家在門外貼上「光榮結業」告示，標明將營業至本月29日，並在告示中衷心感謝食客22年間的支持。

該店一直以潮州新派牛腩麵食作主打，招牌配料包括切牛腩、牛孖筋、金錢肚等，同時提供魚蛋、雲吞、牛丸等港式傳統湯麵店常見的經典地道選擇。由於該店處於工業大廈地舖位置，營業時間僅為星期一至五，長期以來是區內工廠區上班族解決三餐的主要選擇之一。

網民慨嘆十年價格翻倍

面對這家老店即將告別，網絡上的討論聲音各有不同。有光顧多年的食客表示，見證著該店十年間的物價變遷，指初到九龍灣工作時一碗麵僅售38元，如今價格已上漲一倍，直指目前定價過高且不划算。另外也有當區街坊表示，雖然在九龍灣逗留了十年，但因價格問題而從未光顧，並直言現在「又貴又唔抵食」。同時，有網民指出店舖的經營環境及客源有限，「工廠區，星期日，晚市邊會有人幫襯啦」。

富怡粉麵中西美食

  • 地址：九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下
  • 電話：2151 0622
  • 營業時間：星期一至五 6am-8pm

 

資料來源：kaden_japanbb＠Threads

 

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