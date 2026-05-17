西營盤50年正街街市6.1結業！將與鄰近街市合併 預計改為1用途 街坊：嗰邊競爭大好多

香港不少舊式街市隨着時代變遷，也面臨整合或重建的命運。屹立西營盤50年的正街街市，將於今年6月1日正式圓滿謝幕。街市商戶將獲安排遷往鄰近的西營盤街市，而原址則另會有新用途。半世紀街市即將退場的消息一出，引起了區內居民及網民的廣泛關注和討論。

50年正街街市預告「圓滿謝幕」！將與西營盤街市合併

有網民近日於社交平台上張貼一則「結業通知」，以「請移『肉』步」為題，宣告西營盤正街街市的時代終結。根據結業公告所顯示，「正街街市將完成歷史使命，於2026年6月1日起正式關閉」，並邀街坊轉改去西營盤街市買餸。

帖文一出，引來不少街坊及網民留言，除了表達不捨，亦關心街市的未來安排。對於連接山上市民的重要通道，有網民關心問道：「咁條電梯點處置？」，亦有人回應指：「街市裏面三條扶手梯會繼續可以用㗎，𨋢都可以㗎，暫時天橋都唔會拆」。

網民︰嗰邊競爭大好多 原址改建醫療設施

至於商戶的去向，據悉街市內的兩間餐廳，將會搬遷至堅尼地城士美菲路熟食中心。而乾貨、濕貨、水果或其他服務行業，則會搬至僅一街之隔的西營盤街市。不過有網民認為新址「競爭大好多」，不像從前「獨市經營」。

正街街市的結束，亦標誌着一個時代的終結。根據中西區食物環境衞生署的文件顯示，兩層樓高的正街街市是自1976年啟用，面積約為1500平方米，主要售賣乾、濕貨及服務行業攤檔為主。而西營盤街市則主要售賣魚、肉及蔬菜，經考慮兩個街市的空置率及多項相關因素後，決定將兩個街市合併。至於正街街市現址的未來用途，預計將交予醫務衞生局用於設立及醫療衞生相關設施。

資料來源︰區議會、西環變幻時

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