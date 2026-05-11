觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地

觀塘祥榮茶冰廳結業｜舊式冰室承載著不少香港人的集體回憶，但隨著城市發展的步伐，許多老店亦難免迎來光榮結業的命運。位於牛頭角的「祥榮茶冰廳」，近日便宣布將於今年8月底正式結業，結束長達59年的經營。這一消息勾起了街坊及網民的懷舊之情，紛紛表示不捨。

觀塘60年老字號「祥榮茶冰廳」結業 隨花園大廈重建告別

日前（9日），有網民在社交平台Facebook群組發帖，分享「祥榮茶冰廳」於店內貼出的結業告示。告示簡潔寫明冰廳將於2026年8月31日結業，並感謝顧客長久以來的支持。該網民在帖文中提醒，距離結業僅剩三個多月，想懷緬的人應盡早光顧，以免錯過而感到可惜。

開業60年 影視作品熱門取景地

祥榮茶冰廳自1967年起，便伴隨著觀塘花園大廈一同成長。冰廳保留了舊時代的裝潢特色，如標誌性的藍色磚牆和傳統卡位，更自設餅房，每日新鮮出爐麵包、西餅，成為街坊數十年來的共同記憶。其懷舊的氛圍亦吸引了不少影視作品取景，包TVB劇集包括《學警狙擊》、《老婆大人》、電影《特殊身份》、ViuTv綜藝《膠戰》等。

花園大廈重建計劃成結業主因

據了解，此次結業與觀塘花園大廈的重建計劃有直接關係。由於屋邨首階段的燕子樓及喜鵲樓居民須於2026年下半年開始陸續調遷，大部分居民已經遷出，導致客源大減，無法繼續支持餐廳營運，加上租約期滿，店家最終選擇結束營業。

街坊不捨：呢到嘅常餐湯底係做得數一數二好

結業消息一出，隨即在網上引起熱烈討論。不少光顧多年的熟客表示惋惜，有網民留言指「呢到嘅常餐湯底係做得數一數二好，我都食左好耐，真係有啲唔捨得」，同時也有人感嘆時代變遷「花園大廈重建，冇辦法」。此外，有網民回憶道「這冰廳60歲了大過好多人， 曾幾何時去冰室係有錢人去，當年窮得只係可以喺屋企食」，顯示出祥榮在街坊心中的獨特地位。

資料來源：X官塘老母群組