牛池灣村62年「寶福餐廳」光榮結業！碩果僅存寮屋冰室 昔日學生哥飯堂 8旬老闆最後留守

在城市發展的巨輪下，舊區重建往往意味著老店的消逝，而這些滿載街坊集體回憶的空間，其告別總是令人不捨。屹立牛池灣村62載的寶福餐廳，隨著牛池灣村清拆重建的來臨，於昨日（5月9日）正式光榮結業。有網民於社交平台分享，有幸成為最後一位客人，見證這間三代經營的寮屋冰室完成其歷史任務。

62年寶福餐廳正式告別牛池灣村！碩果僅存的寮屋老冰室

政府收地重建有200年歷史的牛池灣村，村內有不少老店亦隨之步入歷史，繼早前結業的新龍城茶樓後，於1964年開業的寶福餐廳亦迎來最後的營業日。有網民在餐廳關門一刻於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，慨嘆「始於1964年的寶福餐廳，今天最後營業，我慶幸成為最後一個客人，見證62年歷史任務」。

寶福餐廳位於牛池灣村西村盡頭一條神秘樓梯下的轉角處，店內裝潢猶如時光倒流，牆上貼著工整的手寫餐牌，而小店仍保留著啡白相間的格仔花地磚、舊式卡座，以及一個由開業至今仍在轉動的鑽石牌時鐘，彷彿都定格在上世紀的香港。

家庭式經營 學生哥飯堂

餐廳由周氏家族三代人經營，見證了牛池灣村大半世紀的變遷。現己達8旬高齡的第二代老闆周昭純，於最後一日營業日仍留守餐廳。老闆曾表示，寶福是他祖父母一代承傳下來的心血，一直以來都是由一家人親力親為經營，他負責爐頭，兒子則掌管水吧及收銀。

而這裡亦是無數學生的飯堂，堅持即叫即製，一份大大碟的經濟碟頭飯，配上秘製醬汁，只需$40，還隨餐附送以人手親自鑿冰製成的紅豆冰；而招牌ABC常餐亦僅$33，凍飲只需加$1，絕對是難得一見的「人情味」。然而餐廳的結業，不僅是一個時代的終結，也帶走了無數街坊的日常與回憶，令不少網民惋惜。

資料來源︰ 香港茶餐廳及美食關注組